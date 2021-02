Ani já nevím, co nastane. Budu to pár dní rozdýchávat, říká Vondráček

„Vždy jsem považoval otázku nouzového stavu za věc, která by neměla být politicky uchopená. To, co se odehrálo včera, bylo výsostně politické rozhodnutí. Jednání ztroskotalo na nevoli se dohodnout. Argumenty byly racionální. Nevyhrál zdravý rozum a těžko se mi to komentuje. Budu to pár dní vydýchávat,“ řekl Vondráček v pořadu K věci.

Opozice se podle něj chová pokrytecky. „Už je to trochu pokrytecké, když nehlasujete pro nouzový stav a pak ještě říkáte, že za to může někdo druhý,“ sdělil Vondráček.

Vyjádřil se také k tomu, proč nouzový stav nepodpořili ani komunisté, kteří doposud vládu podporovali. „Komunistická strana argumentuje nesplněním jejích podmínek. Na to reagoval premiér tím, že se situace vyvíjela dynamicky a jinak a některým požadavkům nešlo vyhovět. Rozvolňování zkrátka nebylo namístě a nebyl prostor pro dohodu,“ uvedl.

Zodpovědnost tak podle Vondráčka z velké části leží na hejtmanech. „Zbavili jsme se náčiní, které máme. Ve značné míře se spousta věcí dá řešit jinak. Dostáváme se do oblasti, kdy se bude zčásti improvizovat. Bude záležet na hejtmanech, jak se budou chtít dohodnout s vládou,“ řekl.

„Jednotliví hejtmané se v přístupu liší, v tom je to největší riziko, že hejtmani nebudou postupovat jednotně,“ dodal předseda Sněmovny. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák už v pátek dopoledne uvedl, že spolu s kolegy požádá vládu o vyhlášení nového nouzového stavu.

Řešením podle šéfa dolní komory Parlamentu bylo prodloužení nouzového stavu a přijetí pandemického zákona, aby restrikce neskončily ze dne na den. Teď zůstává řada otazníků. „Sporných otázek je tam řada, uzavření sportovišť, uzavření škol a tak dále, musí to být více odůvodněno,“ vypočítal.



„Je to politická hra, ale na špatném místě. Vybrali si špatný způsob politického boje. Racionalita byla včera zcela nepřítomna,“ dodal Vondráček s tím, že ani on jako předseda Poslanecké sněmovny neví, co nastane 15. února, kdy nouzový stav končí.