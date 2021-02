Prodlužte nouzový stav! Ne, není to nutné, neshodnou se hejtmani

Poměrně předčasně prohlásil v pátek dopoledne moravskoslezský hejtman z ANO Ivo Vondrák, že s kolegy požádá vládu na odpoledním jednání o vyhlášení nouzového stavu. „Dikce zákona je jasná, pokud nebezpečí je většího než menšího rozsahu, tak naší povinností je požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu,“ řekl Vondrák.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v pátek řekl v České televizi, že pokud by hejtmani požádali o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19, vláda by pravděpodobně vyhověla. Prodloužení dosavadního nouzového stavu, který končí v neděli, ve čtvrtek odmítla Poslanecká sněmovna.

Ne ovšem všichni tento jeho názor sdílí. „Myslím si, že hejtmani bezpodmínečně netrvají na nouzovém stavu. Potřebujeme, aby byla nastavena správná opatření, která budou fungovat a lidé je budou dodržovat,“ prohlásil jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS, který je zároveň předsedou rady asociace krajů.

A z kroků i dalších krajů je patrné, že se už na svůj díl povinnosti chystají. Příslušní hejtmani již po ránu stihli provést krizové schůze a připravit se na vyhlášení stavu nebezpečí, což je prostředek pro vážné situace, který jim přísluší.

„Vyhlášením stavu nebezpečí bychom chtěli zabezpečit minimální rozsah služeb, který za normálního stavu zabezpečit neumíme. Týkalo by se to především škol určených pro děti zaměstnanců ve zdravotnictví a krizové infrastruktury, týkalo by se také náhradního ubytování pro bezdomovce, lidi bez přístřeší a vykázané osoby a také humanitární pomoci, kterou kraj ve spolupráci s obcemi a humanitárními organizacemi poskytuje lidem, kteří pomoc potřebují nebo nemají nikoho blízkého,“ upozornil například hejtman Libereckého kraje Martin Půta z hnutí Starostové za Liberecký kraj.

Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek z koalice Pirátů a STAN řekl, že je ve skupině hejtmanů, kteří se na vyhlášení stavu nebezpečí chystají. „Nese to ale samozřejmě s sebou celou řadu velkých obtíží a není to ještě rozhodnuté. V tuto chvíli jde o deklaraci, která nás bude připravovat na to, že pokud se nestane ještě něco jiného, budeme s tím muset něco na úrovni krajů dělat sami,“ podotkl.



Zástupce krajů čeká odpoledne schůzka s členy vlády, s nimiž chtějí konzultovat další kroky. Kuba upozornil, že kraje nemohou nařizovat protiepidemická opatření, to přísluší krajských hygienikům podřízeným ministerstvu zdravotnictví.

Podle Kuby hejtmani tudíž čekají, že se dozví, jak bude vláda dál postupovat v boji s epidemií po konci nouzového stavu. Podle něj by kabinet měl vysvětlit, jak bude fungovat zákon o ochraně veřejného zdraví.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v pátek podotkl, že hejtmani mohou v lokálním řešení epidemie sehrát zásadní roli. Musí mít však součinnost vlády či hygieny, uznal.