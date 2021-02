Začala platit uzávěra tří nejpostiženějších okresů. Nesmí se dovnitř ani ven

„Až na výjimky jsme osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět, a osobám, které zde bydliště nemají, naopak zakázali sem přijet,“ oznámil ve čtvrtek ráno po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. Opatření platí do konce nouzového stavu. Poté přejde většina opatření pod zákon o ochraně veřejného zdraví, podle Blatného tak lze však učinit pouze omezeně. Aby zafungovala, měla by přitom podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové opatření platit alespoň tři týdny.

Výjimku z omezení pohybu mají děti dojíždějící do škol a jejich doprovod. Pak také lidé, kteří dojíždějí do jiných regionů do práce nebo musí opustit domov kvůli zajištění bezpečnosti, péči o příbuzné a blízké, kvůli zajištění potřeb pro zvířata, kvůli neodkladným cestám do zdravotnického zařízení, na úřad, do kostela či na svatbu. Vždy však musí deklarovaný účel cesty doložit.



Do okresů s omezeným volným pohybem pak nemohou podle ministra Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí. Opatření se nevztahuje na tranzit. Například řidiči kamionů okresy mohou projet, ale nesmí v nich zastavit, pokud to není nezbytně nutné, například v případě poruchy vozidla.

Policie doufá v pochopení občanů

Uzavřené okresy má denně střežit 580 policistů na osmdesáti stanovištích. „Za mne a za policii je smyslem tohoto opatření omezit mobilitu občanů České republiky mezi těmito třemi, bezesporu velmi postiženými okresy. Doufám, že stejně tak jako pochopení bude mít policie a bude vnímat situaci občanů naší republiky, tak že stejné pochopení budou mít i občané České republiky k naší práci,“ řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Povinnost prokázat důvodnost využití výjimek má občan, ne policista.„Bude pouze a jenom na policistovi na kontrolním stanovišti, zda důvod cesty uzná za adekvátní, či nikoliv,“ vysvětlil Vondrášek. Pokud má policie pocit, že důvod cesty není prokázán, může si jej prověřit. Konkrétní způsoby prokázání nechtěl náměstek komentovat.

Úkolem policie je podle něj předně zabránit protiprávnímu jednání, tedy neoprávněné cestě z nebo do okresu. V případě nerespektování krizového opatření se člověk podle něj dopustí přestupku a hrozí mu desetitisícová pokuta nebo oznámení správnímu orgánu.



Kontroly má policie provádět na hranicích okresů, uvnitř nich a také na vlakových a autobusových nádražích. Stanoviště jsou i na hranicích s Německem a Polskem. Vondrášek neřekl, zda bude policie kontrolovat lidi i přímo v hromadných dopravních prostředcích. Více stanovišť, 44, bude na území Karlovarského kraje, zbylých 36 pak v Královéhradeckém kraji.

Podobně je rozdělen i počet policistů, kteří na stanovištích slouží. Tři sta jich je nasazeno v Karlovarském kraji a 280 v Královéhradeckém kraji.

„Mateřské kraje zajistí cirka 50 procent personálních kapacit, zbylé personální kapacity musí zajistit cizinecká policie nebo zbylých 12 krajských ředitelství,“ doplnil Vondrášek. Pokud by situace trvala delší dobu, případně by přibylo uzavřených okresů, má Policie ČR přislíbenou pomoc vojenské policie.

Nákaza se šíří, nemocnice kolabují

Hejtmané obou postižených krajů uvedli, že s policejním prezidiem jsou kvůli celé věci v kontaktu již dva dny. „Zatím vidím největší diskusi, jakým způsobem budou lidé dokazovat závažný důvod k vycestování nebo vcestování do postiženého okresu. U cest do zaměstnání je to řešitelné potvrzením od zaměstnavatele. Horší to bude u důvodů, jako je třeba svatba,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Situace v Královéhradeckém kraji je dlouhodobě nepříznivá a žádné opatření na tom nemění prakticky nic. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného než to respektovat a snažit se ve spolupráci všech složek, aby opatření byla zajištěna,“ řekl zase hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Nemocnice ve zmíněných regionech již delší dobu kolabují pod náporem pacientů. Z chebské i sokolovské nemocnice již museli řadu pacientů převézt do jiných krajů.

„Nemá to kvalitní řešení. Musíme improvizovat, přeposílat pacienty jinam, musíme lidi selektovat. Ano, pojďme si to říct ‚na férovku‘, selektování pacientů existuje, ano pane ministře, jinak to nejde,“ řekl na adresu ministra zdravotnictví Jana Blatného primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka.

Sokolovské nemocnici podle něj v poslední době pomáhají spíše menší, okresní nemocnice. „Že by nám pomohl Motol nebo jiná velká fakultní nemocnice? Od nich jsme se pomoci nedočkali,“ uvedl Straka pro Českou televizi.