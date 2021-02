Odmítli i výzvu, aby lidé dodržovali opatření, kroutí hlavou opozice

„Bohužel, na straně vlády jsme nenašli odpovědného partnera, který by měl skutečný zájem situaci řešit. Vláda zná jen jedinou věc: ‚Prodlužte nouzový stav.‘ Podle nás automatické prodloužení nouzového stavu není řešení,“ řekl.



Šéfka TOP 09 se podivovalo i tomu, že vládní poslanci odmítli i usnesení Sněmovny nabádající lidi k zodpovědnosti a dodržování opatření. „Vládní poslanci odmítli dokonce i usnesení obsahující výzvu občanům, aby se chovali zodpovědně a dodržovali opatření vyhlášená vládou a kraji. V tom sdělení je myslím o naší vládě řečeno úplně vše,“ napsala na Twitter.

Nad tím se pozastavil i předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek se pozastavil nad tím, že vládní poslanci nepodpořili výzvu ke zodpovědnosti občanů. „Sněmovna práve ukončila nouzový stav, protože premiér selhal a dostal nás na třetí místo v počtu mrtvých ve světě,“ napsal na Twitter. Dodal, že opatření budou z většiny pokračovat, pouze pod řízením krajů.



Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka zase poukázal na to, že vláda chce od opozice podporu, i když je týdny a měsíce ignoruje. „Ještě před třemi týdny vám byly naše připomínky ukradené a teď najednou za to můžeme my? Premiér jednání a hledání řešení absolutně nezvládl,“ komentoval situaci. Opozice totiž opakovaně uváděla, že je ochotná s kabinetem jednat, k ničemu ale nedošli.

Opozice je však s vládou připravená znovu jednat, podotkl Fiala. Je nutné se zabývat zlepšením systému očkování proti covidu-19, otázkou odškodňování firem a živnostníků postižených protikoronavirovými opatřeními, krizovou legislativou nebo návratem části žáků do škol. „Nesmírně mě mrzí a připadá mi nepoctivé, že vláda své fatální selhání hází na opozici, na kdekoho a neuvědomuje si vlastní odpovědnost,“ dodal šéf ODS.



Vláda zváží i nový nouzový stav

„Situace s covidem je vážná a opozice si vzala na triko, že se může zhoršit. Předstírala vůli jednat, ale nakonec vyměnila zdraví a životy lidi za politiku a předvolební kampaň. Nechápu to,“ napsal večer na Twitter premiér Andrej Babiš s tím, že s hejtmany bude jednat, jak postupovat dál.



Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného se nelze domnívat, že možnosti protikoronavirových opatření budou srovnatelné s nouzovým stavem, nebudou podle něj tak efektivní. Kabinet by měl zasedat v pátek od 12:00.

„Nouzový stav je nástrojem krizového řízení, není to žádné politikum. Je to něco, co potřebujeme, abychom mohli efektivně zvládat krizovou situaci, ke které epidemie bezesporu patří,“ řekl Blatný. Nebylo by podle něj správné se domnívat, že možnosti boje s pandemií po konci nouzového stavu budou srovnatelné.



Ministr také uvedl, že postupně budou muset zřejmě hejtmani všech krajů vyhlásit stav nebezpečí. „Postupně se dostaneme do situace, která je shodná se stávajícím nouzovým stavem. Jen ztratíme spoustu času a k nouzovému stavu se s největší pravděpodobností budeme muset vrátit,“ poznamenal. Hrozí, že se „vyhrocená“ situace může přenést do všech nemocnic, může také zkolabovat národní dispečink lůžkové péče, míní. Apeloval na občany, aby nadále dodržovali protikoronavirová opatření.



Vláda bude debatovat i o možnosti vyhlásit nový nouzový stav na 30 dní. „Musí to ovšem být v souladu s ústavou,“ podotkla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.



„Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Jsem zvědav, jak to ODS, KDU-ČSL, Piráti nebo STAN vysvětlí svým hejtmanům,“ uvedl Hamáček. Hejtmani už vyzvali vládu na pátek ke společnému jednání, ministr vnitra na Twitteru uvedl, že vláda je připravena řeči okamžitě zahájit. „Můžeme se sejít už zítra,“ napsal.



Opozici za nepodpoření prodloužení nouzového stavu zkritizoval i bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Tiskovky, projevy, politika. V tom jste dobří. V rozhodování ve prospěch občanů jste však dnes totálně propadli,“ uvedl na její účet. Opoziční strany podle něj daly pro lepší volební výsledek všanc zdraví lidí.



Vláda žádala kvůli koronavirové pandemii dolní komoru o dalších 30 dnů stavu nouze, poslanci to ale odmítli, stejně jako návrh lidovce Stanislava Juránka na prodloužení nouzového stavu o dva týdny. Skončí tak s nedělí.

Pro vládní žádost zvedlo ruku 48 poslanců koaličních ANO a ČSSD, celá opozice byla proti. Pro přijetí bylo potřebných nejméně 54 poslaneckých hlasů. Stejně co do počtu hlasů dopadlo rozhodování o Juránkově návrhu. Na stav nouze se váže drtivá většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich by ale bylo možné vydat i jiným způsobem, třeba prostřednictvím krajských hygienických stanic.