Máme pocit opuštěné jednotky, hodnotí konec nouzového stavu šéf ČLK Kubek

Jak hodnotíte rozhodnutí Poslanecké sněmovny nepodpořit prodloužení nouzového stavu? Ten tak skončí v neděli.

Vláda i opozice nám dnes společnými silami podrazili nohy. My budeme dál bojovat o životy našich pacientů. Je nám jasné, že jsme politikům úplně lhostejní, ostatně projevuje se to na tom, že už tři měsíce škemráme o nějaké finanční ocenění extrémně náročné a nebezpečné práce, která vzala život už 52 zdravotníkům, z toho 22 lékařům. Máme pocit opuštěné jednotky, na kterou se politici vykašlali.

Co si myslíte o možnosti, že by vláda v pondělí znovu vyhlásila nouzový stav?

Samozřejmě v nouzi jsme bez ohledu na to, jak se to bude právně nazývat. Je jasné, že zvenčí musí mít každý pozorovatel oprávněný pocit, že jsme se zbláznili. Jsme furianti, kteří ústy ministra zdravotnictví odmítají pomoc sousedního Německa v situaci, kdy nemocnice v Karlovarském kraji melou z posledního. Místo toho se pacienti hystericky převážejí vrtulníky přes celou republiku. Říká se, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, ale já si přeci jen myslím, že většina Čechů a Moravanů jsou slušnější a lepší lidé než to, co jsme dnes viděli.

Jaký vývoj nyní čekáte v českých nemocnicích?

Pokud si to lidé opravdu vyloží tak, že se všechno smí a že virus zmizel, tak nás čeká epidemická katastrofa. Během dvou týdnů dojde k takové explozi nemocných, že to nemocnice samozřejmě nebudou moct zvládnout. Může se stát, že začnou umírat lidé po tisících. A to i bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou nakažení koronavirem. Prostě proto, že nemocnice jim nebudou schopny poskytnout péči. Je to možné, viděli jsme to na jaře v New Yorku, kde na přelomu dubna a května došlo k přechodnému zkolabování zdravotní péče. Průměrná týdenní úmrtnost, která se tam pohybuje mezi 1 200 a 1 500 lidí týdně, se vyšplhala až na 8 tisíc. To se může klidně stát u nás. Takže mně nezbývá nic jiného, než vyzývat lidi, ať ignorují politické exhibice a ať se snaží chránit životy své svých blízkých. To znamená, ať se dál chovají tak, jako kdyby nouzový stav trval, protože v nouzi skutečně jsme.

A věříte lidem, že se podle takto chovat opravdu budou?

Nemohu nic jiného, než je poprosit, aby tak činili. V opačném případně skončí někde na ARO v nemocnici. Pokud tedy pro ně ještě bude lůžko.

Absolutní frustrace, Babiš jen slibuje

Jaká je teď vlastně atmosféra v nemocnicích, jak to sami zdravotníci vnímají?

Je to absolutní frustrace. Jak říkám, máme pocit, že jsme obětovaná jednotka. Bojovali jsme na podzim a dříve, než jsme mohli podzimní vlnu zvládnout, vláda přijala naprosto nezodpovědné rozhodnutí o rozvolnění protiepidemických opatření začátkem prosince, které bylo v příkrém rozporu s doporučením všech odborníků. Učinili tak populisticky na základě přání, které pochytali na sociálních sítích. Ten trest byl velmi tvrdý. A my jsme dopředu říkali, že za každý den strávený v takzvaném rozvolnění zaplatí stovky lidí životem a strávíme několik dní v karanténě po Novém roce. A teď se v tom prostě pokračuje. Takže nálada je samozřejmě špatná. Znovu říkám tři měsíce marně škemráme o nějaké finanční ocenění. Premiér Andrej Babiš slibuje, lže a své sliby prostě neplní.

Nemocnice nyní samy přiznávají, že jsou tak na hraně svých možností, že třeba lékaři mají dávno přesčasy nad zákonnou míru. Je udržitelné, aby zdravotníci v tomto režimu jeli i nadále?

V tomto režimu jedeme pět měsíců. Pětašedesát tisíc zdravotníků nemoc prodělalo, to je každý čtvrtý z nás. Zdravotnictví mele z posledního. Místo toho, aby nám politici pomohli, zajímá je jen to, kdo z nich vyhraje volby. Občané jsou jim úplně lhostejní. Vláda i opozice se chovají úplně stejně nezodpovědně.

Někteří hejtmani i pražský primátor už oznámili, že vyhlásí alespoň stav nebezpečí. Mohou opatření krajských hygienických stanic alespoň nějak pomoci?

Míra chaosu se samozřejmě zvýší. Čím nepřehlednější různá opatření jsou, tím více se budou porušovat. Lidé je budou porušovat i nechtíce v dobré víře, protože se v tom už nikdo nevyzná. Podívejte se třeba na protiepidemický systém PES, který už je dávno mrtvý. Nikoho nezajímá. Míra chaosu je čím dal větší a je smutné sledovat demontáž státu v přímém přenosu. Samozřejmě bude dobře, když se hejtmani chopí své zodpovědnosti, jako organizují třeba očkování, a budou chránit životy občanů ve svých krajích. Jejich pozice je ale slabší než pozice státu.

O vakcinaci se hovoří jako o jakémsi světle na konci tunelu. Vidíte v něm naději?

Očkování je samozřejmě to, co jediné může vrátit naše životy do normálu. My se k němu upínáme možná až příliš, protože se skutečně ukazuje, že vakcíny nejsou. Stát je není schopen zajistit, takže se to celé odkládá. Ale jiná cesta nevede. Musíme se ale především pokusit zvládnou epidemii, protože to bude trvat ještě několik měsíců, než se podaří proočkovat dostatečné množství populace. Ale politici dělají vše pro to, aby se epidemie rozjela co nejvíce. Zdravotnictví už řeší jen důsledky té epidemie. Lékaři a zdravotní sestry bojují o životy lidí, zachránili desítky tisíc lidských životů za cenu obrovského nasazení, a bohužel i lidských obětí ve vlastních řadách, a politici jsou tak sprostí, že nejsou schopni je ani symbolicky ocenit nějakou finanční částkou. Trvá tři měsíce, co ministr zdravotnictví jen lomí rukama a říká, že nemá na nic kompetence, a předseda vlády pouze slibuje a ve skutečnosti vůbec nic nedělá. Protože lidé jsou mu lhostejní.