TOP 09 torpédovala nouzový stav schováním se za SPD, míní Hamáček

Poslanci ve čtvrtek odmítli prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí kvůli epidemii koronaviru. Babišův kabinet žádal jeho prodloužení o dalších 30 dnů, tedy do poloviny března. Za nynější situace končí nouzový stav v neděli.

Celá opozice vládní žádost nepodpořila. Po několikahodinové debatě pro návrh zvedlo ruku 48 poslanců koaličních ANO a ČSSD. Pro její přijetí bylo potřebných nejméně 54 poslaneckých hlasů. Jenže debata se ze Sněmovny ve čtvrtek večer přesunula na sociální sítě.

Ministr vnitra Jan Hamáček na svém Twitteru upozornil, že výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek.

Jan Hamáček @jhamacek Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Jsem zvědav, jak to @ODScz @kducsl @PiratskaStrana nebo @STANcz vysvětlí svým hejtmanům. oblíbit odpovědět

Na jeho příspěvek vzápětí reagoval bývalý poslanec Miroslav Kalousek. „Co si to dovoluješ? Kde v sobě bereš tu Babišovu nestoudnost? Bylo Vaší povinností vyjednat s opozicí řešení, když Vás komunisti opustili. Dalších opozičních stran je šest a vy jste to nedokázali ani s jednou! Amatéři, zemští škůdci! A ještě to budeš svádět na opozici?!,“ napsal Kalousek, který v komentáři vyzval Hamáčka k odchodu.

Kalousku, to bys nevyjednal ani ty

To si však Hamáček nenechal líbit a odvětil mu, že ani on by nedokázal nouzový stav vyjednat. „Mirku my bychom to možná s nějakou stranou dokázali, kdyby nepřišla Tvoje TOP09 s podmínkou, že buď se dohodnou všichni vč. SPD nebo nic. Tohle bys nevyjednal ani ty,“ reagoval ministr vnitra.

Na konec nouzového stavu a neshodu s opozicí reagoval i premiér Andrej Babiš. Podle něj si právě opozice vzala na triko, že situace s koronavirem se může zhoršit. Rovněž osočil opozici z toho, že vyměnila zdraví a životy lidí za politiku a předvolební kampaň.

Andrej Babiš @AndrejBabis Situace s covidem je vážná a opozice si vzala na triko, že se může zhoršit. Předstírala vůli jednat, ale nakonec vyměnila zdraví a životy lidi za politiku a předvolební kampaň. Nechápu to. Na vládě i s hejtmany ale budeme zítra hledat cestu, jak naše lidi ochránit. oblíbit odpovědět

K situaci se vyjádřil i exministr Adam Vojtěch, který napsal, že opozice v rozhodování ve prospěch občanů totálně propadla. „Milá opozice, gratuluji k dobře odvedené práci. Tiskovky, projevy, politika. V tom jste opravdu dobří. V rozhodování ve prospěch občanů jste však dnes totálně propadli. Pro lepší volební výsledek jste dali všanc zdraví našich lidí. Nemyslím si, že pro tohle si vás lidé zvolili,“ uvedl na sociální síti exministr zdravotnictví.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Jen pro to, že opozice chtěla vládě ukázat, že ji má v hrsti, klidně ohrozí zdraví občanů. Pro mě absolutně nepochopitelné. Dopustila, že se otevřou obchody, služby a lidé se začnou ve velkém potkávat. Já to lidem nesmírně přeji, nicméně ne za situace 10tis. nových případů denně. oblíbit odpovědět

Na Vojtěchovu kritiku reagovala například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Podle ni by měl Vojtěch cudně mlčet, ne-li chodit kanály.

„Vy jste před rokem s pohrdáním v hlase na náš požadavek jednat o připravenosti na epidemii ve Sněmovně tvrdil, že jen strašíme a těch 20 tisíc roušek na skladech vydával za skvělou připravenost. Fakt netrpíme ztrátou paměti,“ reagovala předsedkyně TOP 09.