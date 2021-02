Je to nezodpovědnost všech politiků, promluvily i volby, míní politologové

V neděli končí nouzový stav a od pondělní půlnoci tak přestanou platit některá vládní opatření. Podle politologů teď nastává doba nejistoty, co se vlastně bude v nejbližších dnech dít. To, že se neprodlouží, považuje za nešťastné řešení Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Je to nezodpovědnost všech politických aktérů. Jedna věc je kritizovat práci vlády a je to naprosto v pořádku, druhá je ale kompletní shození základního právního rámce, o který se dosavadní opatření opírala. Jako poražení z toho nakonec vyjdou jen obyvatelé. Nouzový stav se podle mě měl prodloužit aspoň o týden, aby se vytvořil prostor pro další diskuze,“ říká politolog Mlejnek.

Obdobně situaci popsal i politolog Jan Kubáček. Podle něj totiž opozice a ani vláda vůbec nevnímá vážnost celé situace.

„U nás se z nouzového stavu udělalo politikum, která nemá vůbec nic společného s tím reálným stavem a způsobem řešení. Myslím si, že situace je tak vážná, že musíme používat ty nejsilnější zákony a možnosti, které máme. Kvůli tomu nouzový stav vznikl. To je jak kdybychom se uprostřed povodně otočili, dívali se do kopců a říkali si, že ta voda proteče a nějak se to vyřeší,“ dodal.

Koronavirus nemá stranické tričko

Zároveň však zdůraznil, že politika je o symbolech a opozice si nyní udělala celou situaci o něco těžší. „Opozice to bude mít složitější, protože s čímkoliv budou přicházet, tak se lidé budou ptát, proč to neudělali dříve. Paradoxně se dostala do pozice Andreje Babiše před čtvrtkem, protože s čímkoliv přišel, tak se ho ptali, proč to nebylo od léta, od podzimu, proč už to nebylo před Vánoci. Teď se do téhle pasti dostala sama opozice, které bude čelit stejným otázkám svých voličů,“ popsal.

„Koronavirus nemá stranické tričko. Kdyby udělali gesto, dostanou se do úplně jiné vyjednávací úrovně a pro Babiše by to pak bylo mnohem složitější je odmítat v dalších dnech. Protože kdyby odmítal, tak by se ukázalo, že ten problém je výhradně a pouze jen Andrej Babiš, potažmo jeho vláda,“ dodal.

Zásadní jsou podle Josefa Mlejnka dvě okolnosti. Andrej Babiš nechtěl nejen opozici, ale i svým partnerům z KSČM vyhovět v jejich návrzích. Komunisté, kteří vládu tolerují, chtěli například otevřít školy. Premiér podle Mlejnka spoléhal na to, že se opozice nakonec zalekne deklarovaných čísel, cukne a pro prodloužení bude hlasovat. Což se nestalo. Nakonec prodloužení nepodpořili ani komunisté, kteří si poslední prodloužení stavu podmínili například právě otevřením škol.

Za druhé podle Mlejnka také do jednání hodně promluvily blížící se volby. Ve Sněmovně neviditelně diktují, co a jak se bude probírat, zužují šanci na přijetí racionálních opatření a ohled na veřejné mínění je v tuto chvíli velmi silný u všech stran a hnutí.

Odmítnutí prodloužení opozicí Babiš obrátí ve svůj prospěch

Politická diskuze je podle politologa Lukáše Valeše z Právnické fakulty Západočeské univerzity velmi omezená. „Premiér Babiš a nakonec i místopředseda vlády Hamáček pracovali před hlasováním s tím, že věci jsou nadmíru jasné a není třeba o nich diskutovat. Vláda ale není většinová a je třeba se podle toho také chovat, proto je vláda v čele s Andrejem Babišem za celou věc zodpovědná,“ vysvětlil Valeš.

Pokud si premiér nedokázal vyjednat podporu pro prodloužení nouzového stavu u svých partnerů, měl hledat jinde. KSČM podle Valeše už nechce vládě dávat bianco šek na všechna její rozhodnutí, měl jim tedy více naslouchat, nebo si najít jiného partnera.

„Opozice může kritizovat co chce, ale je to vládní odpovědnost. Jestliže měla KSČM požadavky ohledně škol či státním rozpočtu, které neprošly, a vláda se takto arogantně chová ke svým partnerům bez podpory jinde, je za výsledek odpovědná,“ dodal Valeš.

Odborníci se shodují v tom, že situaci nyní Babiš bude chtít využít ve svůj prospěch. „Z pohledu jeho další komunikace k voličům se mu ruce částečně rozvázali, protože bude moci říct „Podívejte, já jsem chtěl 14 dní, obrovsky by to pomohlo, výsledek je, že jsme se nedohodli, teď za to nesou přímou odpovědnost oni“,“ popsal Kubáček.

Podle Lukáše Novotného z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se tak stanou předmětem jeho manipulace, odpovědnost však nadále nese vláda. A to i přesto, že nouzový stav ve Sněmovně neprošel.

„To, že v Chebu slíbí doktory a ti tam pak nedorazí, nebo že se v létě říká, že žádná vlna covidu nebude, nebo že máme nesmyslně zavřené školy, to přece není role ani vina opozice,“ zdůraznil.

Neschopná vláda?

„Všichni chceme, ať se situace zlepší. A teď jde o to udělat smysluplná opatření a důvěryhodně je obhájit. V tomto ohledu vláda vykazuje zásadní nedostatky. Přitom nemá nic víc, než důvěru lidí,“ dodal s tím, že Babiš měl počítat, že prodloužení nouzového stavu neprojde.

„Jeho vláda je menšinová. Neumí jednat s opozicí, má pro ni v čele nedůvěryhodnou osobu. Pokud jdete do vyjednávání v takhle silně nepřátelském prostředí, tak musíte počítat s tím, že vám to nedopadne,“ doplnil.

S koronavirem se potýkáme už rok a za celou dobu nebyla podle Valeše vláda schopná připravit jiný zákonný rámec, než je nouzový stav. Koalice a opozice se měla domluvit na základních principech fungování státu i bez něj. Nouzový stav by měl být krátkodobější záležitostí, než je rok.

„Nastavit zákony, které by nezpochybňovala opozice a mohla do nich i mluvit, můžeme tomu říkat kulatý stůl. Je třeba se domluvit na centrální úrovni. Pokud by se ta iniciativa přesunula na hejtmany, tak je to signál, že vlastně vládu nepotřebujeme a vládli by nám hejtmani. Což možné je, ale je to důkaz neschopnosti vlády,“ doplnil politolog z Právnické fakulty Západočeské univerzity.