Nové centrum má pomoci chránit hranice. Rozstřel poodhalí jeho fungování

Čeští policisté spolupracují s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží Frontex a provozem Evropského systému ostrahy hranic Eurosur, který poskytuje aktuální informace o vzdušné, vodní a zemské hranici.

Národní situační centrum ochrany hranic má urychlit práci cizinecké policie a celníků. Ti by měli efektivněji reagovat na trestnou činnost. Dispečeři centra, jež sídlí na pražském Žižkově, vidí v přímém přenosu kamerové záběry z mnoha problematických míst Evropy a evropských hranic.

Moderátor Vladimír Vokál se bude ptát, jak vypadá činnost Malovce a Dvořáka a jakým událostem má centrum předcházet, jak vypadá postup a koordinace s ostatními státy EU při řešení konkrétních bezpečnostních hrozeb nebo jak detailně zabírají kamerové a satelitní systémy jednotlivá území a která konkrétně to jsou.



„Všichni chceme, aby naše země zůstala tou sedmou nejbezpečnější zemí světa,“ uvedl na slavnostním představením nového centra ministr vnitra Jan Hamáček. „Česká republika dlouhodobě prosazuje vnější ochranu hranic. Takové centrum vzniká v každé zemi Evropské unie,“ nastínil.

„Evropská unie se poučila z migrační krize a postupně se připravuje na to, co jsme vlastně jako Česká republika chtěli - posílit ochranu vnější hranice a zároveň zachovat volný pohyb osob po Unii. To je jediné smysluplné řešení,“ dodal.