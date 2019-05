Policisté si vyzkouší, jak by zvládli znovuzavedení hraničních kontrol

Fiktivní nařízení vlády o zavedení kontrol na hranicích obdržela policie v sedm ráno. Hlídky by měly svá místa na hraničních přechodech zaujmout okolo 13:30.

Kontrolovat budou 12 hraničních přechodů včetně toho největšího v Rozvadově. Ozbrojené složky si také vyzkoušejí zprovoznění registračního místa pro uprchlíky. Na tiskové konferenci to oznámil policejní prezident šéf cizinecké policie Milan Majer.

„Nařízení je fiktivní, nicméně budeme postupovat v souladu se schengenským hraničním kodexem (...), to znamená, že policisté na hraničních přechodech budou vykonávat činnost, budou namátkově kontrolovat osoby, vozidla, v součinnosti s celní správou, s ostatními složkami, budeme provádět běžný výkon služby,“ doplnil Majer.



Ředitel cizinecké policie je zároveň velitelem štábu cvičení. Do akce se zapojí 300 policistů, více než sto vojáků, 25 hasičů, 18 celníků, 15 příslušníků Vězeňské služby, zdravotníci a němečtí policisté..



„Hlavním cílem cvičení je zjistit připravenost Policie ČR v součinnosti s ostatními složkami, které se na tomto cvičení podílejí,“ řekl Majer.



„Jsem pevně přesvědčen, že toto cvičení zvládneme dobře, a že si zítra (v pátek) při vyhodnocení budeme moct říci, že jsme splnili úkol, který jsme si dali,“ dodal.



Ochranu hranic nacvičovaly ozbrojené složky v minulosti několikrát, naposledy loni na podzim na hranici s Rakouskem. Policisté tehdy mimo jiné kontrolovali tři hraniční přechody, střežili takzvanou zelenou hranici a nacvičovali vyhledávání skupinky migrantů. Zavedení kontrol cvičili policisté i na hranicích se Slovenskem nebo Polskem.



Oproti minulému čtvrtletí stoupl také počet migrantů, kteří přes Česko projížděli do dalších zemí. Zatímco loni v říjnu až prosinci zajistila policie 37 lidí, letos od ledna do konce března 59. Byli to převážně uprchlíci z Iráku, Afghánistánu, Sýrie a Jemenu.



Z údajů ministerstva vnitra vyplývá, že v prvním čtvrtletí letošního roku zadrželi policisté 1372 lidí, kteří v České republice pobývali nelegálně. Je to o 26 více, než v posledních třech měsících minulého roku. Nejvíce přistěhovalců pocházelo z Ukrajiny.

Pravomoc k okamžitému zavedení hraničních kontrol po dobu pěti dní má ministr vnitra. Vláda tak může učinit na dobu 30 dní s možností prodloužení až na půl roku.