V Česku vzniklo centrum ochrany vnějších hranic. Pomůže s nelegální migrací

„Všichni chceme, aby naše země zůstala tou sedmou nejbezpečnější zemí světa,“ uvedl na slavnostním představením ministr vnitra Jan Hamáček. „Česká republika dlouhodobě prosazuje vnější ochranu hranic. Takové centrum vzniká v každé zemi Evropské unie,“ nastínil.

Hlavním cílem podle Hamáčka je výměna informací při ochraně vnější hranice Evropské unie, podpora agentury Frontex a podpora jednotlivých národních států, které jsou na vnější hranici Evropské unie. „Odsud bude řízena česká odpověď na všechny výzvy, které s ochranou hranic přijdou,“ dodal.

Centrum tak například bude sledovat i nelegální migraci do Evropské unie. „Evropská unie se poučila z migrační krize a postupně se připravuje na to, co jsme vlastně jako Česká republika chtěli - posílit ochranu vnější hranice a zároveň zachovat volný pohyb osob po Unii. To je jediné smysluplné řešení,“ uvedl.

Středisko bude obsluhovat celkem 31 zaměstnanců, z nichž devět patří pod celní správu. Fungovat bude centrum nepřetržitě, na směně budou vždy dva pracovníci.

„Centrum vzniklo na základě nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady, není to českou specialitou. Vznikají povinně ve všech členských státech,“ vyjasnil náměstek policejní prezidenta Martin Vondrášek.

Národní situační centrum ochrany hranic nyní bude spojovat a kontrolovat všechny národní bezpečnostní složky, které mají na starost ochranu hranic. Konkrétně se jedná o celní správu a cizineckou policii. Zároveň bude spolupracovat také s jinými státy v rámci Evropské unie.

Nové pracoviště tak bude provozovat a spravovat například systém hraniční kontroly, dohled nad vzdušným prostorem ČR nebo specifický datový sklad. Uchovávaná data by pak následně měla být vyhodnocována a analyzována. Mezi stěžejní činnosti centra patří operativní spolupráce s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží Frontex a provoz Evropského systému ostrahy hranic Eurosur.

Projekt centra spolufinancovala Evropská unie, celkové náklady činí podle policejního prezidia 120 milionů korun.