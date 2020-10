Žáci prvního stupně se 2. listopadu do škol nemusí vrátit, řekl Plaga

„Druhého listopadu se (žáci) vrací za všech okolností,“ řekl Plaga o žácích prvního stupně základních škol v úterý odpoledne. Večer však v ČT řekl, že to záleží na reprodukčním čísle. „Pokud bude 1,5, nevrátí se,“ uvedl.



Odpoledne však tvrdil, že reprodukční číslo v případě žáků prvního stupně hrát roli nebude. Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Roman Prymula na pondělní tiskové konferenci řekli, že by se zavedenými opatřeními chtěli dostat na reporodukční číslo 0,8. Nyní je podle Prymuly 1,5.

Malé děti se podle ministra školství nedají vyučovat formou online výuky, z toho důvodů mají jít do škol opět na začátku listopadu, ať už bude situace jakákoliv.

„Žádné distanční vzdělávání nenahradí u prvních a druhých tříd prezenční výuku a děláme všechno pro to, aby tyto děti mohly co nejdříve do školy, a to už druhého listopadu,“ dodal Plaga.