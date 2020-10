Žáci 1. stupně se vrátí do škol bez ohledu na vývoj epidemie, řekl Plaga

Aktualizujeme 16:11

Žáci 1. stupně základních škol se každopádně vrátí do lavic 2. listopadu, zdůraznil v úterý ministr Robert Plaga v České televizi. Podle něj to neovlivní ani reprodukční číslo vyšší než 0,8, o němž premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Roman Prymula jako o metě, díky níž by se omezení v zemi začala opět uvolňovat.