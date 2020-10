Česko zvyšuje zásoby léku Remdesivir, v říjnu bude pro zhruba 1 650 lidí

12:26

Vláda v pondělí schválila nákup léku Remdesivir za 205 milionů korun, zásoba by měla vyjít přibližně na dva měsíce. Lék dorazí do Česka ve středu 14. října, na tento měsíc by mělo vycházet 10 tisíc dávek pro zhruba 1 650 pacientů, tedy téměř dvakrát více pacientů než do minulého týdne. V případě neschválení peněz k nákupu hrozil léku u nás nedostatek.