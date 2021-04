Ministerstvo: ČR s výsledkem auditu ohledně Babiše a Agrofertu nesouhlasí

Komise prověřovala možný střet zájmů od září 2018 2. srpna 2018 - V platnost vstoupila nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací, jež koncem července 2018 schválil Evropský parlament (EP) a jež zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace. 19. září 2018 - Transparency International (TI) odeslala druhý podnět týkající se Babiše, a to Evropské komisi. Premiér je podle organizace v podezření ze střetu zájmů, protože přes svěřenské fondy může ovládat Agrofert, který čerpá dotace z fondů EU. Babiš označil obvinění TI za nesmyslná. 27. září 2018 - Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger během jednání rozpočtového výboru EP řekl, že komise začala prověřovat Babišův možný střet zájmů. Prosinec 2018 - Oettinger doporučil Babišovi tři způsoby, jak se zbavit střetu zájmů. Buď zpřetrhat vazby své i své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z EU, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy. Leden 2019 - Na českých úřadech začal audit EK, tři generální ředitelství komise prověřovala předcházení střetu zájmů při přerozdělování evropských dotací. Červen 2019 - Do ČR dorazila předběžná zpráva EK. Ta dospěla k závěru, že Babiš má dál vliv na Agrofert a současně jako premiér ovlivňuje použití peněz z EU. 29. listopadu 2019 - EK zaslala českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních strukturálních fondů vyplácených skupině Agrofert. Audit potvrdil, že Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá Agrofert, který pobírá unijní dotace. Babiš střet zájmů odmítl a tvrdí, že z českého pohledu audit není konečný. 2. prosince 2019 - Mluvčí EK řekl, že audit ke střetu zájmů je konečný. České úřady musí do dvou měsíců od doručení českého překladu sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě. Babiš v reakci řekl, že EK komise nemá autoritu na to, aby vykládala české zákony a že audit z pohledu ČR konečný není. 7. května 2020 - Kontrolní výbor EP, který projednal zprávu z únorové mise v Česku, vyzval Babiše, aby odstoupil nebo přestal přes firmy spojené s Agrofertem inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. Podle europoslanců mise zjistila, že české úřady střety zájmů neumějí kontrolovat a že záleží v zásadě na čestném prohlášení dotčeného politika. 19. června 2020 - Poslanci EP jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému Babišovu střetu zájmů. Rezoluce vyzývá EK k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Babiš o den později prohlásil, že za rezolucí stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše pro to, aby ČR poškodili.

9. března 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu odpověď na dopis Evropské komise se závěrečnou auditní zprávou o možném střetu zájmů premiéra Babiše. 23. dubna 2021 - EK zveřejnila závěrečnou zprávu z auditu firem okolo Agrofertu. Premiér Babiš je podle ní ve střetu zájmů, může získat majetek ze svěřenských fondů.