Sledujeme převoz starého nemocného muže do nemocnice i debaty, které ty konce doprovázejí. Je ještě naživu, nebo už odešel na půl cesty? Dokáže vnímat, reagovat, mluvit, dávat pokyny, vyslovovat přání? Bolí ho něco? Jak se mu usíná? Je někdo u něj, když se probouzí? Přál by si to? Přeje si vůbec ještě něco?



Dokud jsme plni sil a aktivity, žijeme pyšné rozmařilé životy. Když přijde konec, nic velkého ani vzrušujícího to není. Hadičky, ticho, přístroje... Daniela Kovářová prezidentka Unie rodinných advokátů