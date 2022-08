Konec menstruační chudobě. Piráti jdou do boje s novým volebním tématem

„Menstruace není volba. Poskytovat bezplatný přístup k pomůckám, které tento nevyhnutelný proces vyžaduje, je základní předpoklad pro rovnost a důstojnost ve společnosti. Není důvod, proč by totéž nemohlo být i v Česku,“ uvedla Pirátská strana na Twitteru.

Upozorňuje tak na menstruační chudobu, tedy situaci, kdy si ženy nemohou dovolit nakoupit menstruační potřeby. „Je to dlouhodobý problém, který je v návaznosti na současnou vysokou inflaci o to palčivější,“ uvedla Kocmanová.

Problém podle ní mají zejména nízkopříjmové rodiny. „Řadě žen s nízkými příjmy, například samoživitelkám, navíc s dospívajícími dcerami, které počítají doslova každou korunu, zasahuje nutnost nákupu hygienických menstruačních potřeb každý měsíc do výdajů,“ vysvětlila.

Strana podle poslankyně reaguje na zákon přijatý ve Skotsku, podle něhož budou tamní ženy moci při menstruaci využít hygienické potřeby zdarma. Místní úřady mají zákonnou povinnost poskytovat vložky či tampony bezplatně každému, kdo je potřebuje, uvedla britská BBC. Skotsko je první zemi na světě, která toto řešení zavedla plošně.

Podle charitativní organizace Plan International UK je to nezbytný o krok, který pomůže vyřešení situace, kdy tisíce mladých žen po celé Británii pravidelně přicházejí o výuku, protože si nemohou dovolit potřeby pro období menstruace.

Studie z Velké Británie z roku 2017 dokonce uvádí, že každá desátá školačka nemá dostatek prostředků na nákup menstruačních potřeb a vynechává proto každý měsíc výuku. Obdobné výsledky mají také průzkumy provedené na amerických školách. „Dá se předpokládat, že situace v České republice nebude výrazně odlišná,“ míní Kocmanová. Data mapující situaci u nás však chybí.

Boj proti menstruační chudobě v České republice zahájila už v loňském roce Správa státních hmotných rezerv (SSHR), která předala České federaci potravinových bank dar v podobě dvou milionů kusů dámských hygienických vložek. Stejné množství poskytla potravinovým bankám i letos.

Další hygienické pomůcky sloužící například pro humanitární pomoc jsou pak uschované ve skladech. „Celkem teď ve skladech SSHR zůstávají 2 miliony kusů hygienických vložek. Do konce tohoto roku se předpokládá nákup dalších 4 milionů kusů,“ uvedla SSHR.

Hygienické vložky do loňského roku v nouzových zásobách nebyly. O zařazení těchto výrobků do státních rezerv rozhodla v květnu vláda, která na návrh ministerstva financí uložila SSHR do konce roku 2023 pořídit do strategických zásob státu deset milionů kusů dámských menstruačních vložek. Tento počet by měl podle ministerstva financí v případě mimořádného krizového stavu pokrýt až pětidenní absolutní výpadek této komodity.