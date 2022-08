Čelíme mýdlové chudobě, hlásá Kalousek. A co pasta na zuby? míní Nacher

„V těchto vedrech si při cestách MHD uvědomuji, že jsme ohroženi mýdlovou a parfémovou chudobou. Která strana si jako první dá do programu, že každý má nárok na mýdlo a parfém zdarma? Jistě neuškodí zakotvit to i do Ústavy…,“ glosoval ožehavé téma na svém Twitteru bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Narážel tak i třeba na snahy ústavního zakotvení práva na placení v hotovosti či manželství jako výhradního svazku muže a ženy.

„Já bych, prosím pěkně, přidal ještě zubní pastu a kartáček na zuby,“ přisadil si zastupitel hlavního města Prahy Patrik Nacher.

Velmi otevřeně se však k tématu takzvané menstruační chudoby na Twitteru vyjádřila Česká pirátská strana. „Menstruace není volba. Poskytovat bezplatný přístup k pomůckám, které tento nevyhnutelný proces vyžaduje, je základní předpoklad pro rovnost a důstojnost ve společnosti. Není důvod, proč by totéž nemohlo být i v Česku,“ uvedla poslankyně strany Klára Kocmanová.

Souhlasili byste s dotacemi na zmíněné dámské hygienické potřeby zdarma? Ano 19 %(11 hlasů) Ne 81 %(47 hlasů)

I ona ale sklidila řadu kritických komentářů. „Chytré, ale musíte to domyslet. Co nabídnete mužům, aby to bylo genderově vyvážené,“ píše jeden z uživatelů Twitteru. Ke genderové nerovnosti směřoval komentář i dalšího z diskutujících. „Pochopil jsem správně, že máte v plánu uvalit daň na všechna ostatní pohlaví, která nemenstruují?“

„Když vy vložky a tampony, tak my pivo,“ zněl další z mužských komentářů.„Muži, nemusíte se vztekat, když zavedeme menstruační pomůcky volně k dispozici na všech veřejných toaletách, i pro vás budou tampony a vložky zdarma,“ odvětila obratem spolupředsedkyně hnutí Budoucnost Sára Herrmannová.

Že celá otázka částečně vnáší klín mezi muže a ženy potvrdila i předsedkyně Mladého Pirátstva Kateřina Stojanová. „Kdyby menstruovali muži, už jsou menstruační pomůcky zadarmo dávno. Tam, kde se dějí klíčová politická rozhodnutí, chybí významné zastoupení více než poloviny populace a tak to dopadá,“ uvedla na svém Twitteru.

Mnozí muži se naopak žen zastali. „Zaujalo mě, že z myšlenky dotovat menstruační potřeby pro ženy si utahují na Twitteru samí muži. Ještě jsem nenarazil na případ, kdyby to za blbost označila žena. Proč asi,“ napsal na sociální síti kandidát na starostu Prahy 4 Jan Hora.

Debatu doplnil jeden z dalších uživatelů Twitteru. „Kdo to dokáže zdarma, má tedy jistou Nobelovy pamětní ceny za ekonomii.“