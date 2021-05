V pátek přibylo 454 případů covidu, zhruba o 200 méně než před týdnem

Nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo v pátek 32, o den dřív 34. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo na hodnotu 0,68 z předchozích 0,71. V poslední době postupně klesá. Na přelomu dubna a května se číslo pohybovalo kolem 0,89. Pokud je hodnota nižší než jedna, kde bylo naposledy v polovině dubna, šíření nákazy zpomaluje.

Od začátku šíření epidemie koronaviru loni v březnu se nákaza v Česku prokázala u více než 1,66 milionu lidí. S nemocí covid-19 dosud zemřelo 30 101 nakažených. Počet úmrtí tento týden nepřekročil 12 denně, za pátek ministerstvo zatím eviduje jednoho zemřelého. Při pozdějších aktualizacích se ale toto číslo většinou zvyšuje.

Postupuje také vakcinace proti covidu-19. V pátek aplikovali zdravotníci 99 677 dávek. Celkem již bylo vykázáno 5 137 762 očkování. A od 1. června se otevře registrace pro další věkovou skupinu. Podle prvotních vyjádření již měli tuto možnost dostat všichni starší šestnácti let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale v pátek uvedl, že resort možná tuto vlnu ještě rozdělí a registraci tak zatím umožní jen osobám od 25 do 29 let. Rozhodnout by se mělo v neděli.

Epidemická situace v Česku se již několik týdnů významně zlepšuje. V pondělí se kvůli rozhodnutí Nejvyššího správního soudu otevřou vnitřní prostory restaurací a barů, podmínkou bude nejvýše tři dny starý negativní antigenní test, případně týden starý PCR test či doklad o očkování nebo prodělaném covidu-19.

Otevřou také bazény, sauny, wellness nebo třeba hudební kluby, nebude v nich ale možné tančit. Rozvolnění mělo původně přijít až v půlce června a jeho urychlení část odborníků kritizuje. „Vzpomeňme si, co udělaly bary loni v létě, mladí lidé nejsou zdaleka proočkovaní,“ reagoval v pátek epidemiolog Petr Smejkal.