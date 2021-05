Očkování v hale O2 universum bude možné i v létě, zatím do 12. září

Národní očkovací centrum v O2 universum bude v provozu i přes léto. Firma Bestsport a Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) se dohodly na prodloužení pronájmu do 12. září. Oznámila to mluvčí ÚVN Jitka Zinke. Smlouva o pronájmu původně měla platit do konce července.