Udělování metálů 28. října v režii epidemie. Může se i zrušit, míní Forejt

Rostoucí počty nakažených covidem-19 naznačují, že sezvat do Vladislavského sálu (třebaže má vysoké stropy) stovky hostů a vyznamenaných, často pokročilého věku a tedy patřících k nejohroženější skupině, by nebyl nejlepší nápad.



„Nevíme, jaká bude situace 28. října. Máme samozřejmě několik scénářů a ten finální zvolíme podle epidemické situace, která se mění velmi rychle,“ řekl iDNES.cz ředitel protokolu kanceláře prezidenta republiky Vladimír Kruliš. „Budeme se řídit nařízeními vlády a hygieny. O konkrétních variantách nechci spekulovat, není třeba strašit lidi,“ dodal.

Bývalý protokolář Jindřich Forejt, který má s organizací ceremoniálu bohaté zkušenosti, si dovede představit mnoho variant. Dokonce i tu, že by se slavnost letos nekonala. „Po celém světě se letos rušila spousta akcí. Odkládaly se zasedání parlamentů i olympijské hry v Tokiu. Je tak možné, že se zruší i oficiální oslava státního svátku,“ připustil.

Prezident by pak podle něj mohl vyznamenání předat vybraným osobnostem pouze v uzavřeném kruhu. „Je to možnost. Současná pandemie poměrně mění zaběhnuté mantinely,“ vysvětloval dlouholetý šéf protokolu.

Rozhodující bude aktuální epidemická situace v zemi. „Nařízení, která budou 28. října platit pro ostatní akce, budou závazná i pro Pražský hrad. Nepředpokládám, že by slavnostní ceremoniál předávání státních vyznamenání dostal nějakou výjimku.“

Jestli se celá akce uskuteční, však podle bývalého šéfa protokolu nezávisí jen na epidemiologické situaci a rozhodnutí Hradu, ale i na pozvaných hostech. „Bude záležet, jaká bude nálada ve společnosti, zda bude panovat obava z viru. To bude rozhodující faktor, jestli se akce uskuteční,“ míní Forejt.

Budeme připraveni, vzkázal Ovčáček

O plánování celé akce nechtěl podrobně hovořit ani mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „Vše se bude odvíjet od aktuální situace, to je logické. Bylo by ale nezodpovědné nyní předkládat různé scénáře. V každém případě budeme připraveni,“ odpověděl mluvčí iDNES.cz.

Kapacita Vladislavského sálu se podle Forejta při předávání státních vyznamenání pohybuje mezi 550 až 600 lidmi. Současné nařízení ministerstva zdravotnictví, které vstoupilo v platnost 1. září, přitom v uzavřených prostorech, kde účastníky nejde oddělit do jednotlivých sektorů, povoluje pouze 500 osob. Se současným nárůstem nakažených je však otázkou, zda se toto číslo nebude dále snižovat.

Potřebné rozestupy by však podle Forejta bylo při nižším počtu hostů možné udržet. „Sál se staví jen několik dní před 28. říjnem, takže židle a křesla lze přesouvat a upravovat až do poslední chvíle. Bylo by tedy možné vytvořit takové aranžmá, aby to odpovídalo požadovaným rozestupům mezi hosty.“



Státní vyznamenání se na Pražském hradě pravidelně udělují 28: října: