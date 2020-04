Kuberová o manželovi: Nenechal si nic nařizovat, na Tchaj-wan chtěl odletět

Ta zároveň popisuje, jak vypadala jednání jejího muže na čínské ambasádě a s prezidentem Milošem Zemanem. Popisuje i chvíle předtím, než Jaroslav Kubera zemřel.



Jak vzpomínáte na poslední měsíce s vaším manželem? Bylo na něm poznat, že má starosti?

To jsem si nepřipouštěla, protože mi vždycky všechno říkal. Akorát tentokrát přestal mluvit a komunikovat, nechtěl mě do ničeho zasvěcovat, takže mi to bylo divné. Že by měl ale nějaké velké starosti, to jsem si nemyslela, protože při jeho povaze všechno zlehčoval. Kdo ho znal, věděl, že si ze všeho dělal legraci.

Takže se vám nějakým způsobem nesvěřil, co ho trápilo?

Nesvěřoval se mi. Když jsem se ho zeptala, odpověděl, že je všechno dobrý. Pravděpodobně mě tím nechtěl zatěžovat. Ale viděla jsem, že je mu opravdu špatně, zvracel, chodil po zahradě, což předtím nikdy nedělal.

Myslela jsem si, jestli třeba nemá nějakou chřipku, protože chvíli předtím řádila střevní chřipka. Říkala jsem si, že to může být k tomu. S tou Čínou ale pořád všechno zlehčoval. Říkal, že je to dobrý, a že se nenechá v žádném případě odradit, že vždycky všechno dotáhl a nenechá si do ničeho kecat.

V pořadu České televize 168 hodin jste mluvila o tom, že se stav vašeho muže změnil po novoročním obědě u prezidenta Miloše Zemana.

Ani mi neřekl, co se tam dělo, to jsem se dozvídala postupně z televize. Zarazilo mě ale, proč v prvním rozhovoru četl jídelníček, přitom on na jídlo nikdy vysazený nebyl. A to, že ho Zeman vzal holí po hlavě, to jsem se dozvěděla také až z televize. On mi na to řekl: „No, znáš Miloše.“ Znám. Ale tohle by si ani on neměl dovolit, k nikomu.

Váš muž dostal dopis z čínské ambasády, ve kterém mu bylo důrazně naznačeno, že nemá jezdit na Tchaj-wan. Je to tak? Viděla jste ten dopis osobně?

Ano, našla jsem ho v jeho aktovce. Když manžel zemřel, šla jsem pro jeho papíry do aktovky, do které jsem mu nikdy nelezla. Měl tam desky ze Senátu a tohle bylo mimo ně. Bylo to čerstvé, neměl to ještě ani zařazené. Byly to dva dopisy, jeden z čínské ambasády a jeden z Hradu.

Co jste s nimi udělala a co se v dopisech psalo?

Předala jsem je do Senátu, protože měla jsem velký strach. Zapůsobilo to na mě, že může něco hrozit i naší rodině. Bylo v nich uvedeno, že budou vyvozeny důsledky, když manžel na ten Tchaj-wan pojede (pláče). Přesné znění vám nepovím, to už si nepamatuji.

Má se za to, že dopis si u Číňanů objednal Hrad či kancléř Vratislav Mynář. Ten to však popřel a do médií řekl, že s vaším manželem měli přátelské vztahy.

V žádném případě, pan Mynář lže, jak když tiskne. V žádném případě ho neměl rád, neuznával ho, nebyl to pro něj charakterní člověk. Můj muž byl takový, že byl ke každému vstřícný, ale pana Mynáře opravdu nikdy nemusel.

Byl pevně rozhodnutý, že na Tchaj-wan odletí?

Ano, byl rozhodnutý. Říkal: „I za komunistů jsem dosáhl svého a v demokracii mi nikdo nebude přikazovat.“ Všichni podnikatelé, kteří měli jet, i Senát, byli svolní s tím, že se pojede. Doporučovali to, takže neviděl důvod, proč by se měl bát Hradu a proč by tam neměl jet.

Jaký měl váš muž v posledních měsících vztah k prezidentu Miloši Zemanovi?

Asi jako celý život. Věděl, že Miloš je svůj, rádi se spolu špičkovali. Vždycky to brali jako legraci. Akorát mě teď zarazilo, že na něj použil tu hůl. To by si vůči druhému státníkovi vůbec neměl dovolit, to mi hlava nebere.

Ale rozhádaní nebyli, můj muž se nikdy s nikým nehádal a nikdy na nikoho neútočil. To nebyla jeho povaha. Vždy se snažil s každým vycházet v dobrém, i když mu kolikrát lidé volali nebo psali něco ošklivého. To pak nebyl líný ani v noci zvednout telefon a okamžitě s dotyčným mluvit. A brzy byli zase velcí kamarádi.

Jak probíhaly schůzky na Hradě?

Když jsem s nimi párkrát byla, Miloš Zeman moc nemluvil. Zarazilo mě ale, že tam najednou byl pan Mynář, což se dříve nestávalo. Pan Kostka (šéf sekretariátu předsedy Senátu Petr Kostka – pozn. autora) tam vůbec vpuštěný nebyl, přitom je pracovně na úrovni pana Mynáře.

Miloš Zeman už dříve prohlásil, že panu Kuberovi předá státní vyznamenání. Přijdete si pro něj?

Zvažuji to. Manžel by si to vyznamenání asi zasloužil, ale z jeho rukou se mi přebírat nechce.

