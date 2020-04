Babiš: Velikonoce jsou velkou zkouškou, nepokazme si to. Promořování nebude

„Lidé mi denně píšou, co bychom měli otevřít. Mám tu od nich dlouhý seznam,“ ukazuje Babiš list papíru přes Skype. „Mám tu prodejny barev a laků, papírnictví, obuv. Teď každý říká kadeřnictví, kosmetika, pedikúra. Strašně moc lidí mi píše, abychom otevřeli salóny pro psy, že je potřeba ostříhat pejsky.“

„Pak tu jsou masáže. Potřebujeme vyzvat stavební úřady, aby fungovaly, aby se realizovaly stavební investice. Lidé mi píšou, že když mohou být pohřby, tak proč ne svatby?“ vyjmenovává žádosti premiér. „Věřte, že o tom diskutujeme. Třeba jestli neotevřeme obchody a prodejny podle čtverečních metrů.“



„Všechno to chápu. Mám porozumění. Ale ještě chvíli to prosím vydržme. Teď je nejdůležitější, abychom Velikonoce zvládli tak, aby se počet nakažených dramaticky nezvýšil, aby se to všechno nepokazilo, když už jsme tolik strádali. Jsme na dobré cestě.“



Ve světě se o nás mluví dobře

„Jsem rád, že jsme povolili sporty pro dvě osoby. To je nesmírně důležité. Viděl jsem, že už i Petra Kvitová je na kurtech. To je super, že i naši sportovci jsou už venku. Vím, že lidé rádi sportují. Ale nezapomínejte na odstup dvou metrů. Zkusme se chovat ukázněně a solidárně.“



„Že to zvládáme dobře, to dokazuje i skutečnost, jak se o nás mluví ve světě,“ pokračuje ministerský předseda. „Navíc jsme byli solidární s postiženými státy. Pomohli jsme Španělsku, Itálii, Slovinsku a dalším. Nabídli jsme pomoc Francii, ta ji nakonec nevyužila, ale i tyto možnosti tu jsou.“



„Češi ukázali světu, jak se pracuje s rouškami. Video nezávislých tvůrců o tom, že nosit roušky pomáhá, obletělo celý svět. I já jsem ho posílal všude, všem prezidentům i premiérům, i Trumpovi jsem ho posílal. Ukázalo se, že naši lidé jsou kreativní, šikovní a zvládáme to.“



Žádné promořování. Bude chytrá karanténa

Řízené promořování zdravé populace podle Babiše nepřichází v úvahu. „Jednoznačně jsme deklarovali, že půjdeme cestou chytré karantény. Promořování nikdo pořádně nevyzkoušel. Státy, které o tom uvažovaly, jako Velká Británie, Švýcarsko nebo Švédsko, nakonec zjistily, že tohle není cesta.“



„Ohroženou skupinou jsou chronicky nemocní, senioři. Teď je důležité v rámci chystané chytré karantény ochránit tyhle skupiny. Když se podíváme třeba na Francii, tam to byl obrovský problém. Takže prioritou je ochrana domovů seniorů a sociálních služeb.“



„V rámci chytré karantény musíme propojit fungování hygienických stanic a IT týmu, který se na karanténě podílí. Jsou tam stále ještě problémy. Musí se zlepšit proces testování. Stále ještě se čeká dva až tři dny na výsledky a já bych měl rád přesný a co nejrychlejší přehled. Vše je třeba zjednodušit, omezit byrokracii.“



„Hlavní cíl je navýšit kapacitu testování,“ myslí si premiér. „My testujeme celkem slušně. V úterý jsme měli rekord, 7 434 testů. Celkem se blížíme ke 100 tisícům testů. Takže v průměru na světě jsme na tom celkem dobře. A testování chceme ještě navýšit, až na 20 tisíc denně.“



Scénáře máme, ale situace se rychle mění

„Pro nás je teď nejdůležitější, aby lidi nepřišli o práci, aby dostávali mzdy, aby fabriky vyráběly, abychom mohli znovu exportovat. To je ale závislé i na tom, co se bude dít v Evropské unii a celkově v globálním světě. Musíme hledat možnosti, jak se postupně vrátit do normálního života.“



Opozice kritizuje vládu, že nemá detailní scénář na to, jak znovu rozběhnout život v zemi, což Babiš odmítá. „To není tak jednoduché. My chceme hlavně obnovit výrobu, otevřít obchody a školy. Ale to nejde hned, to musí být postupné. Pokud nás někdo v téhle záležitosti kritizuje, tak neví, o čem mluví.“



„My máme plány, máme scénáře, ale celá situace se nějak vyvíjí. My něco dopředu oznámíme, ale stav se změní, k lepšímu, nebo horšímu. A pak nás všichni, i vy novináři, budou zkoušet a kritizovat za to, že jsme něco nesplnili. Proto jsme opatrní s výhledy.“



Na televizní projev se ostříhám strojkem

Andrej Babiš se teď mimo jiné chystá i na čtvrteční televizní projev. „Uvidíme, co udělám s vlasy. Asi se ostříhám strojkem, buď na dvanáctku nebo desítku. Je to problém, uznávám. Plno lidí mi říká, abychom kadeřnictví uvolnili. Tam je ale problém se vzdáleností mezi zákazníkem a kadeřnicí. Ta je mnohem menší, než doporučujeme. To se musí ještě domyslet.“



„Teď zaznamenáváme nový jev,“ pokračuje předseda vlády. „Lidé, kteří jsou nemocní, se bojí chodit do nemocnic. Musíme změnit strategii. Řekli jsme sice, že odložíme lékařské úkony, které nejsou nezbytné. Ale nemáme jenom nemocné, kteří jsou nakaženi koronavirem. A nemůže se stát, aby bylo zdraví těchto občanů ohroženo.“



Velká firma v problémech? Stát do ní může vstoupit

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru po Skypu potvrdil, že stát může v případě potřeby vstoupit majetkově do soukromých společností. „Teď vidíme, že údajně zkrachovaly aerolinky Germanwings, Lufthansa je v problémech.“



„My jsme kdysi jako stát měli ČSA, to bylo skvělé. Ale naši tradiční politici to prodali za hubičku. Byla to třetí nejstarší letecká společnost na světě, úžasný servis a strava. Bohužel jsme to neudrželi. Dneska chce tato firma od nás garance. Pokud bychom dali nějakou garanci, tak určitě budeme žádat zastavení podílů, to je teď úkolem pana ministra Havlíčka.“



Mantra o tom, že stát nemůže být dobrým podnikatelem, je podle Babiše mylná. „Je plno státních firem, a když se to dělá pořádně, tak fungují.“



Premiér tvrdí, že privatizace státních podniků probíhala ne vždy korektně. „Třeba privatizace vodárenských společností. Vzpomeňte si, všechno zprivatizovaly zahraniční firmy, tam funguje totální monopol. Plno těchto společností má v nájmu vodárenskou infrastrukturu. Takže pokud se vyskytne taková příležitost a stát bude požádán o pomoc, tak o vstupu do soukromého sektoru budeme přemýšlet.“



„Ale určitě nebude vznikat žádný nový Fond národního majetku. Pokud o tom začneme uvažovat, bude to formou veřejné diskuse a nebude to nic nekalého nebo netransparentního. Během privatizace se v minulosti udělalo strašně moc chyb. Některé státní společnosti jsme si prostě měli nechat. Ani ČEZ jsme neměli privatizovat, prostě základní segmenty jako jsou energie, plyn nebo voda,“ uzavírá Andrej Babiš.

