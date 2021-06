Když kvůli vysvědčení nadáváte dítěti, nadáváte i sobě, upozorňuje psycholog

V čem bude toto vysvědčení jiné než ta předchozí?

Myslím, že už bychom si měli konečně připustit, že vysvědčení je výsledek práce dítěte, rodičů a učitelů. Pokud se někde nepodařilo, samozřejmě někde má větší díl dítě, zejména to starší, ale někdy právě rodiče, učitelé... Covid situaci zkomplikoval, zkomplikoval podmínky všem. Ale na té podstatě se nic nemění. I když bude za rok dobře, měli bychom stejným způsobem uvažovat i v pozitivních podmínkách.

Jak by měli rodiče ideálně reagovat na výsledky? Měli by zohlednit netradiční situaci ve svém přístupu?

Jestli budou rodiče něco hodnotit až u vysvědčení, bude trochu pozdě. Běžní rodiče, kteří se o dítě zajímají, zhruba vědí, co čekat.

Může jim něco utéct, ale vědí, co bude. Takže hodnocení není jen o předávání vysvědčení, už mělo proběhnout – a ještě v době, kdy s tím šlo něco udělat.

Také myslím, že určité ocenění nebo povzbuzení by mělo dostat každé dítě, i když má čtyřky nebo propadne. Všude, kde to dětem umožnily podmínky nebo je rodiče dovedli k tomu, aby se učily, si děti zaslouží ocenění.

A asi tedy obligátní otázka – co by to ocenění mělo být?

To záleží na rodině. Někde to může být i něco materiálního, někde to může být nějaký zážitek, někde něco k jídlu. Takže i návštěva restaurace, cukrárny, nebo jiný zážitek, třeba že půjdou na výlet, do bazénu, na koupaliště, pokud to dítě zrovna neodmítá.

Jedině by neměly přijít nadávky nebo trest. Já vždycky kladu otázku – změní se něco? Nezmění. Jaký má smysl někoho trestat, když už je to několik dní nebo týdnů rozhodnuté? Na to už je teď pozdě.

Jakého ocenění se třeba vyvarovat?

Neměli bychom z toho dělat nějaké drama, ani v tom pozitivním slova smyslu. Zážitky můžou být i zadarmo, někdy je důležitější nápad. Někdy rodiče spojí vysvědčení s něčím, co by dítěti stejně dali. To potom to bude finančně náročnější. Ani mě nenapadá, jaký dárek by byl nevhodný. Je ale zbytečné, aby to bylo moc drahé.

Co byste poradit rodičům, když už teď ví, že dítě nepřinese úplně ideální známky?

Řekl bych jim: „Teď se na to vykašlete, stejně už nic nezměníte. Je 30. června, před vámi jsou prázdniny, tak si je užijte. A seberte síly, abyste v září dítěti co nejvíc pomohli, ať je to v příštím školním roce lepší než letos.“

A druhá věc – ono to vypadá, že budete nadávat dítěti. Ale do určité míry nadáváte spíše sobě nebo dalším dospělým. Takže to alespoň rozdělte, a pokud cítíte potřebu udělat dítěti kázání, hodně s tím šetřete a nechte si kousek i pro sebe.