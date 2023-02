KOMENTÁŘ: Nevracíme se do časů „ztroskotanců a samozvanců“?

Ostrá kampaň letošních prezidentských voleb je za námi a mne naplňuje radostí, že výsledek nevedl k žádným protestům na náměstích. Po prvním kole voleb jsem, podobně jako většina lidí, začala vnímat vyostřenou atmosféru ve společnosti. A představuji si nyní, jak by to asi vypadalo, kdyby býval volby vyhrál druhý kandidát: nekritičtí fanoušci Petra Pavla, podporováni médii (o kterých se rozhodně nedá říci, že byla nestranná), by vyšli do ulic a výsledek voleb by rozporovali. Tak jako se to stalo v Americe po vítězství Donalda Trumpa.

Projev premiéra Petra Fialy, kdy oznámil zvolení Petra Pavla prezidentem daleko před sečtením všech hlasů, mi praktiky potlačující opozici a svobodnou diskusi ve společnosti, trochu připomněl.