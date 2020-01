Jurečka, Bartošek a Zdechovský se veřejně utkají před volbou šéfa KDU-ČSL

V první části debaty představí jednotliví uchazeči své vize: kam by podle nich strana měla směřovat a proč.

Například bývalý ministr Jurečka o možnosti spolupráce lidovců s premiérem Andrejem Babišem a jeho ANO po příštích volbách do Sněmovny při oznámení kandidaturu řekl: „Co bude za dva roky s Andrejem Babišem, to je podle mě předčasné hodnotit. Je potřeba se zamyslet a zvažovat, do jaké míry tyto kauzy, které kolem něj jsou, jsou akceptovatelné pro případnou koaliční spolupráci. Ale já nevím, co z těchto příběhů za dva roky ještě bude pravdou a co nebude.“



Ve druhé části se budou kandidáti vyjadřovat k aktuálním politickým tématům, která hýbou světem i Českem. Závěrečný úsek debaty se ponese v odlehčeném duchu. Trojice uchazečů bude odpovídat na otázky, které se budou týkat nepolitické části jejich života. V posledním bloku debaty bude také prostor pro dotazy, které mohou lidé zaslat, buď na email tiskove@kdu.cz, nebo formou komentáře do příspěvku pod živé vysílání na facebookové stránce KDU-ČSL.

Europoslanec Zdechovský tak bude mít například prostor vysvětlit, jak spočítal, kolik homosexuálů má mezi spolustraníky. „Napočítal jsem, že v KDU-ČSL máme přes 22 gayů a leseb ve středně vrcholové politice, ať jde o městskou, či krajskou politiku,“ uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na dotaz, jak došel k číslu 22, odvětil: „Tak vím, kdo je gay nebo lesba v KDU-ČSL.“

Bartošek na sebe v poslední době upozornil třeba tím, že podpořil, aby byla ve Sněmovně ustavena parlamentní vyšetřovací komise k možnému vlivu autoritářských režimů jako je Rusko nebo Čína v České republice. „Je to naprosto klíčová otázka pro otázku národní bezpečnosti,“ řekl Bartošek.

Současný šéf KDU-ČSL Marek Výborný opouští post předsedy z rodinných důvodů. Zemřela mu manželka a on dal přednost péči o tři nedospělé děti. Mimořádný sjezd KDU-ČSL, na kterém strana zvolí nového lídra strany, se uskuteční 25. ledna v pražském hotelu Ambassador.