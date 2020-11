Nebude Mikuláš, jak býval, vánoční trhy nedoporučujeme, říká Havlíček

Co by se mělo od pondělí konkrétně otevřít a za jakých podmínek? Už nyní systém PES zmiňuje ve třetím stupni otevření obchodů za podmínky mimo jiné jeden člověk na patnáct metrů čtverečních nebo v případě restaurací maximálně čtyři osoby u stolu a poloviční kapacita hostů.

Obchody i restaurace se víceméně budou držet PSA, moc se toho nemění vůči tomu, co je dneska, tedy zejména rozestupy dva metry. S většími rozdíly se v tuto chvíli počítá v obchodech s obuví nebo oblečením. Kromě už zmíněných opatření, jako je jeden člověk na patnáct metrů čtverečních a rozestupy na dva metry, tak v jejich případě bude ještě platit to, že zkoušené zboží, které si dotyčný nevezme, bude muset být v takzvané karanténě, tedy odložené následujících čtyřiadvacet hodin. Další výjimkou budou kadeřnice, pedikérky nebo manikérky, které stejně jako služby, u nichž dochází k bezprostřednímu kontaktu, budou muset mít kromě roušky i ochranné štíty.

Vánoční trhy nedoporučujeme. Pokud už se otevřou, pak pro ně bude platit specifický režim. Zároveň bude platit zákaz prodeje občerstvení ke konzumaci na místě. Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu