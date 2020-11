Česko ve 3. stupni: hospody do 22:00, boty v karanténě, kadeřník s omezením

Exkluzivně 16:20

Ministerstvo průmyslu a obchodu doplnilo upřesnění k chodu protiepidemického systému, kterými by se měl řídit provoz obchodů a služeb. Dokument má redakce iDNES.cz k dispozici. Ve třetím stupni, do kterého Česko přejde v pondělí, schválí-li ho vláda, by se obchody, služby i restaurace konečně otevřely. Samozřejmě s omezeními.