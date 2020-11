Dva parametry se zhoršily. Není jasné, zda rozvolníme opatření, řekl Hamáček

„Všichni netrpělivě očekávají, jak dopadne skóre protiepidemického systému (PES) v následujících dnech a zda se bude moci přistoupit k dalšímu rozvolňování. Situace však zatím není jednoznačná, čísla neklesají tak rychle, jak bychom si přáli. Jsou některé kraje, kde dokonce dochází k navýšení rizikového skóre,“ uvedl Hamáček po středečním jednání Ústředního krizového štábu, jemuž předsedá.



Zda Česko v pondělí přejde na třetí stupeň v protiepidemickém systému, zatím není jasné. „Klíčové bude, jak se vyvinou čísla v dalších dnech. Dnes to není tak jasné, že bychom mohli říci, že se uvolňovat bude na 100 procent. Jsme spíše opatrní,“ dodal.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný i ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček přitom očekávají, že se od pondělí Česko do třetího stupně přesune. Mohly by tak otevřít restaurace, maloobchodní prodejny i vnitřní sportoviště. „Jsem spíše opatrný z hlediska slibování nějakého uvolnění. Není jasné, zda bude Česko po celý týden na hodnotách, které by nás posunuli do třetího stupně,“ reagoval Hamáček.

Více nakažených a nakažlivosti

Index rizika, podle kterého se určuje stupeň opatření v systému PES, se od začátku týdne drží na hodnotě 57. Pokud by tam vydržel, od příštího pondělí by se Česko mohlo dostat už na třetí stupeň.

Jenže dva ze čtyř parametrů, ze kterých se počítá, se zhoršují. Oproti pondělku i oproti úterý v minulém týdnu stoupl toto úterý počet nakažených za jediný den, a to o 1 500, respektive o 1 600 případů. Navíc se zvýšilo reprodukční číslo a dál roste. Zatímco v neděli mělo hodnotu 0,72, ve středu ráno už 0,93. Přitom cílem je ho držet pod hranicí 0,8.

Také index rizika v Praze se po tři týdny trvajícím klesání v posledních 24 hodinách obrátil. Z hodnoty 40 stoupl na 45. I tak jde o nižší hladinu rizikovosti pro 3. stupeň pohotovosti.

Ústřední krizový štáb se ve středu sešel na pravidelném jednání, kde řešil aktuální situaci kolem covidu-19 a zásoby ochranných pomůcek. Těch by mělo mít Česko dostatek, desetitisíce roušek a rukavic naopak v úterý zamířily armádním speciálem do Arménie, která požádala o pomoc.



Ústřední krizový štáb se v kompletním složení schází pravidelně každou středu. „Každý týden analyzujeme zásoby ochranných prostředků, aby nás nic nepřekvapilo,“ vysvětloval v minulosti Hamáček.



V pondělí přešlo Česko do čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES), díky čemuž se posunul zákaz vycházení až na 23. hodinu a bylo umožněno setkávání až šesti lidí. Ve středu se zase žáci závěrečných ročníků středních a vysokých škol vrátili do lavic.

Změna na 3. stupeň by přinesla konec nočního zákazu vycházení a navýšení počtu lidí na hromadných akcí. Venku by se mohlo sejít až 50 lidí, uvnitř 10.



V omezeném režimu by se mohly otevřít také restaurace, maloobchodní prodejny nebo také vnitřní sportoviště. O přechodu na třetí stupeň rozhodne na nedělním jednání vláda.

Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR