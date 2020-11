Zvládáme nápor nemocných, jinde by to tak nezvládli, míní Hamáček

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hlavními tématy byla aktuální epidemiologická situace, kterou ministr vnitra považuje za mírně optimistickou. Situace je podle něj nicméně pořád složitá a nápor na zdravotnický systém stále velký.

„Situace v nemocnicích je stále velmi složitá a stále se dá říci , že ty kapacity jsou velmi naplněny,“ řekl Hamáček. Podle něj to ale nemocnice zvládají, protože český zdravotnický systém je „velmi robustní“. „Kdyby v podobné situaci byly některé jiné státy, tak by to asi nezvládly, nebo zvládly daleko složitěji, podotkl ministr, který vyzdvihl i „obrovské nasazení všech pracovníků ve zdravotnictví“.

„Apeluji na všechny, aby dodržovali ta opatření, která jsou teď na stole, protože se ukazuje, že fungují. Ale vyhráno stále nemáme,“ řekl také Hamáček k stále „vysokým číslům“ hospitalizovaných a nakažených.



Dalším tématem byla dostupnost ochranných prostředků. „Každý týden analyzujeme zásoby, aby nás nic nepřekvapilo. Ze zahraničí přišla celá řada materiálu, která je pravidelně distribuována. Měla by dorazit ještě zásilka ventilátorů z Holandska. Co se týče naší pomoci jiným státům, obrátila se na nás Francie, kam budou odeslány vyšetřovací rukavice. O pomoc požádala také Arménie. Stejně jako ostatní státy pomohly nám, chceme pomáhat i my jim,“ dodal Hamáček.



Ohledně dalších opatření zmínil, že ho těší návrat žáků prvních a druhých tříd do škol, což byla jedna z prvních priorit. Zároveň se omluvil za nedostatečné upřesnění opatření z hlediska registrovaného partnerství. „Ti, kteří chtějí uzavřít registrované partnerství budou mít stejné podmínky jako ti, kteří by chtěli uzavřít sňatek,“ upřesnil.

Diskuze se vedla také ohledně omezení počtu lidí v obchodech. „Věřím, že si toho opatření sedne, co vím, tak žádné plošné problémy nejsou. Zaznamenal jsem na sociálních sítích nějaké fotografie a proto bych chtěl občany vyzvat, aby k nákupu využili celý den a ne jenom jeden časový úsek, aby se netvořili fronty.“

Kromě omezení počtu lidí se změnila i otevírací doba obchodů, které nově mohou fungovat až do 21 hodiny, kdy ale začíná platit i zákaz vycházení. „Ke všem opatřením je potřeba přistupovat s nadhledem. Předpokládám, že když má někdo docházkovou vzdálenost do obchodu hodinu, tak si půjde nakoupit s časovým předstihem. Věřím, že policie má dostatek zkušeností, aby jednotlivé situace vyhodnotila,“ odpověděl na otázku, jak bude policie hlídat dodržování zákazu vycházení v kontextu s nově stanovenou otevírací dobou. Dodal, že drtivá většina obyvatel opatření dodržuje a poděkoval jim za to.

Nouzový stav platí od 5. října a byla vyhlášen na třicet dní. Nouzový stav je doprovázen řadou opatření proti šíření koronaviru. Vláda zavedla protiepidemický systém, který dává návod pro rozvolňování opatření či jejich přitvrzení.



Od středy začalo nově platit i omezení počtu zákazníků na plochu v obchodech a nákupních centrech. Každý zákazník musí mít pro sebe 15 metrů čtverečních. Zároveň se prodlužuje provozní doba prodejen do 21:00, kdy začíná platit zákaz vycházení. Prodejci budou muset řídit fronty i v obchodech i před nimi a dohlížet na dodržování dvoumetrových odstupů. Uzavření prodejen platí o nedělích a svátcích.

Mírné rozvolnění nastalo pro žáky prvních a druhých tříd a pro žáky ze speciálních škol, kteří se mohou vrátit do tříd. Po celou dobu výuky i na chodbách pro ně platí povinnost nosit roušku.

Hamáček už dříve připomněl, že nouzový stav je pouze právní rámec a jeho prodloužení automaticky neznamená, že budou stále platit všechna nouzová opatření.