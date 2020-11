Systém PES čekají změny. Vznikne zvláštní tabulka pro sport a další odvětví

Nová tabulka by měla upřesňovat opatření ve sportu a dalších odvětvích. Současný systém PES do podrobností příliš nejde.

„Spolupracujeme na tom s ministerstvem zdravotnictví. Jediné, co se řeší, jsou úrovně rozvolnění a rozdíly mezi profesionálním, amatérským organizovaným a rekreačním sportem. Mimo to se tam také řeší další oblasti sportování, jako jsou fitness, wellness a saunová centra,“ řekl iDNES.cz předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Sportovní tabulka by v některých bodech měnila současná opatření systému PES. Ten na třetím stupni, který by v Česku mohl platit od pondělí, v uzavřených prostorech posiloven či bazénů povoluje přítomnost maximálně 10 lidí. To se však provozovatelům nevyplatí.



„Bazén nebudeme otevírat, určitě by se nám to nevyplatilo. To se musí vytápět. Je to zkrátka špatný, když říkají, že tam bude moci být jenom deset lidí. To se nevyplatí,“ uvedl například pracovník pražského bazénu SK Slavia.



Podle nové tabulky by se však fitness centra, bazény a další zařízení řídila podobnými pravidly jako supermarkety. Platilo by tam omezení jedné osoby na 15 metrů čtverečních.

„V praxi by to fungovalo tak, že by se spočítaly kompletně všechny prostory ve fitness centru, které jsou pro veřejnost, a dané číslo by se vydělilo patnácti. Maximálně takový počet lidí by pak mohl být vevnitř,“ upřesnila prezidentka České komory fitness Jana Havrdová, která se vyjednávání o podobě nové tabulky účastnila.



Změny by uvítaly zejména větší posilovny či bazény. „Navýšilo by nám to možnou návštěvnost. Ale my teď nevíme, co bude platit. Tyhle informace nemáme potvrzené. Budeme se teprve domlouvat a pokud by se otevíralo, tak uvidíme, v jakém režimu by to bylo. Na základě toho se pak budeme rozhodovat,“ uvedla provozní manažerka fitness centra Factory Pro Smíchov Veronika Kindelová.

Tabulku v neděli projedná vláda

„Tuto tabulku s jednotlivými resorty a oblastmi (nejen pro sport) připravuje hlavní hygienička a její odbor,“ potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Redakce iDNES.cz oslovila i hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou, na dotazy k nové tabulce však nereagovala.



Vyjednávání mezi Národní sportovní agenturou, hygienou a ministerstvem zdravotnictví by však již měla být u konce. „Za nás jsme ve finální fázi, co se týká podnětu a vyjednávání. Teď záleží na ministerstvu zdravotnictví, jak rychle to uplatní. Předpokládám, že na nedělní vládu bude materiál k dispozici,“ poznamenal Hnilička. Pokud by změnu vláda schválila, mohla by začít platit už od pondělí.

Ministr zdravotnictví přitom ještě v pondělí na tiskové konferenci tvrdil, že chce v systému PES co nejméně výjimek. „Tak jak to říkáte, tak to zní to velmi nelogicky. Pokud ale chceme dodržet systém, tak čím více je v něm výjimek, tím více bude mít děr. A tím méně bude fungovat,“ reagoval Blatný na dotaz, proč jsou otevřené obchody se zbraněmi, ale nikoliv například prodejny obuvi nebo zimního oblečení.