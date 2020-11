Advent a Vánoce zvýší riziko nákazy covidem, říká si každý druhý Čech

Češi s nižším vzděláním sice rizika nákazy přestávají bagatelizovat, výsledky ale obecně ukazují na vzrůstající frustraci, rezignaci a únavu napříč generacemi.

Z průzkumu také vyplývá, že 1 Čech z 10 nadále považuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest za „zcela zbytečné,“ resp. za „rezignaci“ společnosti najít účinnější řešení.

Advent přinese vyšší riziko nákazy

Každý druhý Čech si podle průzkumu zřetelně uvědomuje, že advent a Vánoce přinesou větší riziko nákazy covidem-19. Podle více než třiceti procent respondentů reprezentativního průzkumu se rizika nemění a pouze deset procent obyvatel ČR vnímá riziko nákazy jako menší.

Vyššího rizika nákazy se obávají spíš ženy. Zatímco vnímání rizik se u středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí nemění (považují ho nadále za vážné), lidé s nižším vzděláním z vesnic a z menších obcí a měst rizika naopak přestávají bagatelizovat. Vyplývá to z průzkumu agentury IPSOS pro společnost RESPILON.

Obáváte se zvýšeného rizika nákazy koronavirem v adventním a vánočním období? celkem hlasů: 139 Ano 85 Ne 44 Nevím, je mi to jedno 10

V souvislosti s rozvolňováním opatření má o zdraví své a své rodiny větší obavy víc než třetina populace (34,5 procenta). Stejné obavy jako dosud má přes 40 procent respondentů. Pouze necelá pětina obyvatel ČR se obává méně. Největší obavy mají obyvatelé Karlovarského, Středočeského, Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. Naopak nejmenší obavy mají Pražané, obyvatelé Jihočeského a Moravskoslezského kraje.

Největší riziko nákazy hrozí podle téměř každého druhého respondenta v hypermarketech a velkých nákupních centrech.

Přestože omezení tradičních trhů vnímají lidé negativně, téměř třetina respondentů právě trhy označuje jako rizikové – i v případě, že by se konaly v omezené formě. Přes 30 procent dotazovaných za rizikové udává nákupní výlety do větších měst a příhraničí.

Za významný potenciální zdroj nákazy covidem-19 v nejbližších týdnech pak každý třetí obyvatel Česka označil firemní večírky a cestování MHD/veřejnou dopravou. Až pětina Čechů se pak obává rizikových „kontaktů dětí ve škole/školce“. Přibližně 16 procent respondentů za rizikové označuje setkávání s přáteli, návštěvy pracoviště nebo lékaře.

Přibližně každý pátý Čech si pak riziko šíření pandemie covidu-19 spojuje s rodinnými návštěvami. Respondenti z příhraničních regionů se nejvíc obávají nákupní mobility obyvatel, v Praze a Středočeském kraji cestování veřejnou dopravou. Za nejméně rizikový pak Češi napříč věkovými skupinami shodně uvádějí kontakty s partnerem.

Stále ještě hodně nejasností a zmatků o finální podobě opatření v čase adventu vyvolává u Čechů negativní emoce. Nekonání, respektive výrazná omezení adventních trhů – to je pro více než 40 procent obyvatel vůbec ta nejpřísnější restrikce. Téměř 40 procent respondentů také uvedlo, že jim budou scházet rodinné sešlosti a návštěvy a setkávání s přáteli.



Až 15 procent Čechů v průzkumu uvedlo, že by jim vadilo pokračování zákazu návštěv, respektive nemožnost vzít si z nemocnice nebo domova důchodců svého příbuzného domů na svátky.

Omezené tradice

Rozloučit se s tradičními silvestrovskými a novoročními oslavami v podobě, jak je známe, je těžké pro víc než pětinu respondentů. Bez tradiční půlnoční vánoční mše by to nebyly „ty pravé svátky“ pro 16 procent Čechů. Přibližně stejnému procentu respondentů by chyběly firemní party, školní besídky, prodej kaprů, vánoční a novoroční pobyty.

Mladším účastníkům průzkumu budou scházet hlavně tradiční trhy, silvestrovské oslavy, ale i setkávání s kolegy. Starším ročníkům a zejména pak obyvatelům z vesnic nebo menších obcí Vysočiny, Jihomoravského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje by chyběly tradice duchovního rázu.

Navzdory zvýšeným rizikům téměř 28 procent respondentů neplánuje omezit své sociální kontakty. Na širší rodinu a přátele návštěvy omezí každý desátý Čech. Pouze na nejbližší rodinu a přátele své sociální kontakty omezí téměř až 31 procent lidí. Výrazná omezení setkávání plánuje pouze 24 procent obyvatel ČR – potkají se výhradně s vybranými příbuznými. Až 3,6 procent respondentů se v souvislosti s riziky pandemie covidu-19 vzdá všech fyzických návštěv.

„Co se týče možností zlepšení osobní ochrany v rámci boje s pandemií 40,8 procent Čechů sází především na pečlivější hygienu roušek a respirátorů, respektive jejich častější výměnu, aby nevlhly, a tak neztrácely účinnost. Extrémně důležitým faktorem je pro víc než pětinu populace naučit se „správnému zacházení“ – tj. jak si roušku/respirátor nasazovat, nesahat na ně, abych dotykem neinfikoval/a sám sebe,“ konstatuje Zimová.

Sběr dat byl realizován pro společnost RESPILON prostřednictvím aplikace Instant Research agentury IPSOS. Šetření probíhalo metodou online dotazování v období od pátku 20.11 do pondělí 23. 11. 2020 na reprezentativním vzorku 550 osob z IPSOS CASI panelu. Respondenty byli muži a ženy ve věku 18–65 let z celé ČR.