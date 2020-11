Dnešní rozvolnění je pro nás k ničemu, míní restaurace, divadla i autoškoly

Čtvrtý stupeň v Česku platí díky tomu, že se rizikové skóre po celý minulý týden drželo pod hodnotou 75. Kromě návratu části dětí do škol umožňuje částečné rozvolnění shromažďování, nově se může setkat až šest osob. Zmírní se také zákaz vycházení, který od pondělí začne platit v čase od 23:00 do 05:00.

Kvůli tomu se také rozvolnila pravidla pro provoz výdejních okének restaurací. Nově už nemusejí zavírat ve 20:00, provozovatelé si mohou otevírací dobu nastavit libovolně, avšak mimo čas, kdy platí zákaz vycházení. Řada restauratérů se však shoduje, že rozvolnění ani nevyužije, kvůli chladnému počasí lidé ve večerních hodinách raději jídlo objednávají přes dovážkové služby. Dál také platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

Divadla už mohou hrát, ale bez diváků

Rozvolnila se také pravidla pro kulturní představení. Divadla už na jevišti mohou uvádět svá představení, diváci je však mohou sledovat pouze prostřednictvím online přenosů na internetu, do sálu stále nemohou.

„V souvislosti se zmírněním protiepidemických opatření se pro nás nic nemění. Herci mají divadelní zkoušky, ale to mohli už i při pátém stupni, protože je to jejich povolání, nikoliv volnočasová aktivita,“ vysvětlila mluvčí Městského divadla Brno Kateřina Vižďová.

Divadlo tak stále zůstává mimo provoz, online představení totiž nechystá. „Abychom opět otevřeli, musela by být situace alespoň jako na jaře, kdy mohlo do hlediště 500 diváků,“ upřesnila mluvčí. Diváci by se do hlediště mohli vrátit na druhém stupni systému PES, kdy je v uzavřených prostorech povoleno právě 500 návštěvníků. Toho se divadelníci však už nejspíš letos nedočkají, podle Blatného by mělo Česko do konce roku zůstat ve třetím stupni.

Autoškoly v omezeném režimu

Od pondělí mohou po měsíční pauze opět fungovat autoškoly, byť ve značně omezeném režimu. Mohou se totiž konat pouze závěrečné zkoušky studentů a také jízdy zájemců, kteří v minulosti přišli o řidičské oprávnění. Teoretická i praktická výuka je stále zakázaná.

„Dnešní rozvolnění se týká okolo 5 až 7 procent naší standardní činnosti, je to velmi málo, ale jsme za to rádi. Sníží se tím tlak na počet zkoušek po celkovém rozvolnění,“ řekl místopředseda Asociace autoškol ČR Aleš Hořčička s tím, že standardní činnost autoškoly obnoví ve třetím stupni.

Třetí stupeň PES jako záchrana

Výraznější rozvolnění protiepidemických opatření přinese ažpřechod na třetí stupeň PES. Česko by se na něj mohlo dostat už příští pondělí, záleží však na vývoji rizikového skóre, které by se pro třetí stupeň muselo držet pod hranicí 61 bodů. V pondělí ráno bylo na 57 bodech.

Změna by přinesla konec nočního zákazu vycházení a navýšení počtu lidí na hromadných akcí. Venku by se mohlo sejít až 50 lidí, uvnitř 10. Přechod na třetí stupeň by přivítaly provozovatelé restaurací, kteří by mohli v omezeném režimu otevřít v čase od 6:00 do 22:00. U jednoho stolu by ale seděli maximálně čtyři hosté a v provozovně by mohlo být v jeden čas obsazena pouze polovina kapacity. Skončil by zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Hosty by mohli bez omezení přivítat také hotely.

Po více než měsíci by se opět otevřely také všechny maloobchodní prodejny. Uvnitř by se však musela dodržovat opatření, která v současnosti platí v supermarketech. Na 15 čtverečních metrů provozní plochy by mohl být pouze jeden zákazník, samozřejmostí by bylo dodržování dvoumetrových rozestupů.

Při třetím stupni by se otevřela také vnitřní sportoviště, pouze však pro individuální sporty do 10 lidí. Zelenou by dostala také všechny profesionální i amatérská utkání a soutěže, v hledišti ale bez diváků. Provoz by mohly obnovit i vnitřní bazény a wellness centra, ve kterých by však také mohlo najednou být maximálně 10 lidí.

Zavřená by naopak stále zůstala všechna kina, divadla či hudební kluby. Diváci by se nedostali ani na profesionální sportovní utkání. Dál by zůstal v platnosti také zákaz návštěv domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb.

22. listopadu 2020