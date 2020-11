Stupeň tři by byl na Vánoce adekvátní, míní Blatný. Dál je třeba opatrnosti

„Koronavirus je věc, která náš národ velmi rozděluje,“ míní Blatný. Jeho cílem je podle něj prezentovat data a lidi přesvědčit. Cítí velké tlaky, jak ze strany skupiny, která volá pro rozvolňování, tak ze strany, která by opatření ponechala.



„Na jedné straně je strach z nemoci, na druhé ze ztráty živobytí. Pokud by se to počítalo podle SMS zpráv, které dostáváme, asi by byl větší strach ze ztráty živobytí,“ řekl Blatný.



Důležitým činitelem jsou podle něj Vánoce. „Podle mého jsou Vánoce spíše svátkem klidu a pokoje. Je ale pravda, že pro řadu lidí patří k Vánocům nakupování,“ řekl.

I kvůli Vánocům je ale podle něj třeba být opatrný, jelikož před vánočními svátky jsou i v běžných letech nákupní centra zahlcena lidmi. „Ve chvíli, kdy podlehneme přehnanému optimismu před Vánoci, tak Vánoce samotné mohou být klidné. Ale byla by škoda, abychom poté špatně začínali nový rok,“ míní.

Právě proto by podle něj byl na Vánoce adekvátní stupeň tři protiepidemického systému PES. „Zaručit nemohu nic,“ řekl na dotaz, jestli může slíbit, že se nebude rozvolňovat příliš rychle. „Postup zaručit můžeme, důsledky ne,“ dodal. Právě rychlého rozvolňování se ale obává senátor a lékař Ondřej Šimetka. „Nemáme epidemii pod kontrolou, nejsme schopni trasovat kontakty, máme vysoký podíl pozitivních testů,“ varoval před přílišnou euforií.

Šimetka také upozornil, že vláda ztratila důvěru společnosti, což se odráží v ochotě veřejnosti nechat se testovat či spolupracovat s hygieniky. „Na jaře byla velká euforie, lidé si pomáhali. Tato důvěra je nenávratně ztracená,“ míní Šimetka.

Nový systém a opakované testování

Systém PES podle něj měl vzniknout už v květnu či v červnu, s čímž souhlasí i Blatný. Podle Šimetky má nyní systém několik chyb. „Žene lidi do hypermarketů. Nelíbí se mi, že mu chybí ta nula,“ řekl Šimetka. Za chybu také označil, že všechny stupně spoléhají na nouzový stav.

Blatný již podle svých slov dal pokyn k vytvoření alternativního systému, který by kompletně nespoléhal na nouzový stav. Jak by měl vypadat ale nespecifikoval. „Tato tabulka (současný systém PES, pozn. red.) byla od začátku koncipována jako funkční do konce roku,“ řekl Blatný. Současně ale uvedl, že systém potřeba nebude až v okamžiku, kdy bude proočkováno 60 procent obyvatel. Jestli vláda znovu požádá o nouzový stav, nechtěl nyní říct.

Blatný by byl rád, kdyby se vláda zaměřila jednak na rizikové skupiny, tedy důchodce a chronicky nemocné, ale i na takzvané superpřenašeče. Zmínil třeba učitele nebo lidi, kteří pracují ve velkých fabrikách. „Záměr je takový, já o tom budu ještě jednat, že by měly být vytipované určité skupiny na opakované testování antigenními testy,“ popsal Blatný. Firmám by pak podle něj mohl s testováním finančně vypomoct stát.

Strategii by měl mít ve středu. „Nemůžeme testování nařídit,“ upozornil s tím, že by tedy bylo dobrovolné. Testování by se podle něj mohlo spustit ještě v tomto roce.

Vyjádřil se také ke kritice ohledně uzavřených maloobchodů. „Pokud bychom otevřeli všechny obchody, zvýší se mobilita obyvatelstva o deset až třicet procent,“ řekl s tím, že se obchody otevřou, až přejde Česko do třetího stupně systému PES.

Vakcinační strategie je podle něj nyní v připomínkovém řízení. „U nás je ochota k očkování poslední dobou špatná. Celé to funguje tehdy, když se proočkuje dostatečné procento populace,“ upozornil. Dezinformace o vakcinaci označil za problém.

Prymuly si váží

Varování epidemiologa a bývalého ministra Romana Prymuly o příliš rychlém uvolňování opatření ho překvapilo, na tvorbě systému se totiž podílel také. „Já nemohu slibovat, že se nemůže stát, že se situace zhorší. Proto máme systém, který nám umožní rychle zatáhnout za brzdu,“ míní Blatný.

Zopakoval, že Prymulovi nabídl možnost pracovat jako expert na ministerstvu zdravotnictví. „Pan profesor je skvělý odborník, jeho názorů si vážím. Pokud to přijde, budu rád, pokud ne, budu to respektovat,“ řekl Blatný.

Testy v sobotu v Česku odhalily 3 187 nových případů koronaviru, což je zhruba o tisícovku méně než před týdnem. Aktuálně nakažených ubylo na 88 825, počet úmrtí s nemocí covid-19 se přiblížil k 7 100. V posledních dvou dnech zemřelo podle dosavadních údajů méně než sto lidí.

Česko v pondělí přejde do čtvrtého stupně systému PES. Bude tak povoleno shromažďování šesti lidí namísto dvou, zákaz vycházení bude začínat od 23:00 místo současných 21:00. Obdobně se může prodloužit zavírací doba obchodů. Svateb, pohřbů nebo bohoslužeb se bude moci účastnit až 20 lidí. Od středy se pak vrátí část žáků do škol.