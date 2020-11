Vánoce budou jiné. Evropané je stráví v bublinách, nad lyžováním visí otazník

Vlády napříč Evropou v posledních dnech horečnatě rokovaly, aby vyřešily, jak umožnit rodinám sejít se o Vánocích, aniž by riskovaly obávaný třetí vlnu prudkého nárůstu případů koronaviru. Děje se to v době, kdy lokální lockdowny patrně završují druhou vlnu infekcí. Ta udeřila po letním rozvolnění restrikcí.



Velká Británie, Francie, Itálie a nyní i Německo zveřejnily další podrobnosti k tomu, co se bude a co nebude smět o těchto Vánocích a na nový rok.

Vědci přitom již několikrát varovali, že uvolnění zásadně důležitých opatření chránících veřejné zdraví přes vánoční období by vedlo k většímu šíření a potenciálně k dalším úmrtím.

Británie a její výlučné „vánoční bubliny“

Čtyři části, které tvoří Spojené království (Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko) se tento týden dohodly, že umožní rodinám napříč královstvím se o Vánocích sejít. Uznaly tak, že rozdílná politika v jednotlivých částech země by mohla způsobit zmatek v rodinách, které jsou po něm rozptýleny.

Britská vláda v úterý oznámila, že omezení sociálních kontaktů uvolní od 23. do 27. prosince, což umožní až třem domácnostem vytvořit „výlučnou vánoční bublinu“.

Rodiny budou moci cestovat mezi jednotlivými regiony s různými úrovněmi opatření, vytvořit však smějí jen jednu takovou bublinu. Potkat se mohou pouze v soukromých domech nebo na zahradách, na místech pro konání bohoslužeb či ve venkovních veřejných prostorech.

Francie, uvolnění kulturního vyžití

V úterý francouzský prezident Emmanuel Macron zveřejnil omezení, která budou o Vánocích platit ve Francii. Tam se bude druhá plošná karanténa postupně uvolňovat od soboty, kdy se otevřou obchody. Od 15. prosince se pak lockdown uvolní dále, pokud to umožní zdravotní situace.

To by mohlo Francouzům, kteří za karantény nemohou opouštět své domovy bez zvláštního důvodu, jakým je třeba nákup potravin, umožnit cestovat po zemi a konečně navštívit rodinu a přátele.

Kina a divadla budou smět otevřít 15. prosince, třebaže bary, restaurace a posilovny zůstanou zavřené až do konce ledna. Zákaz vycházení zůstane v platnosti od 21:00 do 7:00, ale nebude platit na Štědrý den nebo na Silvestra, i když nebudou povolena žádná velká veřejná shromáždění.

Pro příznivce lyžování letošní Vánoce možná nebudou zas až tak veselé, neboť prezident Macron v úterním televizním projevu řekl, že se ještě nerozhodlo o tom, zda letos budou smět otevřít tamější lyžařská střediska.

Itálie, na návštěvu za rodinou

Také italský premiér představil omezení pro svou zemi, či spíše uvolnění stávajících pravidel. Národu řekl, že i když o Vánocích vylučuje velké sešlosti, země by neměla v době svátků mít žádné „červené zóny“ s vysokým covidovým rizikem.

„Pokud bude pokračovat (sestupný) trend šíření nákazy, nebudou v prosinci už žádné červené zóny,“ řekl v úterý premiér Giuseppe Conte. „Nemůžeme ale ve vánočním období umožnit společenský život včetně neomezených prázdnin na sněhu,“ zdůraznil Conte.

Pokud bude Itálie o Vánocích bez červených zón, lidé budou moci navštěvovat své příbuzné kdekoli na Apeninském poloostrově. Nyní jsou červenými zónami Kalábrie, Lombardie, Piemont a Údolí Aosty. Tyto oblasti jejich obyvatelé nesmí opustit až do 3. prosince. Stejně jako Francie ani Conte ještě neučinil rozhodnutí ohledně lyžařských středisek.

Německo a jeho mírná verze lockdownu

Německá kancléřka Angela Merkelová se ve středu sešla s premiéry spolkových zemí i kvůli rozhodnutí, jaká omezení mají být zrušena o Vánocích, a to právě v době, kdy počty denních případů koronaviru a úmrtí na covid-19 znepokojivě rostou. Země přitom byla donedávna pandemií zdánlivě zasažena méně než její sousedé.

Šestnáct německých spolkových zemí se na setkání s Merkelovou rozhodlo prodloužit „lockdown lite“ (mírnou verzi lockdownu, kdy jsou obchody a školy otevřené, ale bary a restaurace zavřené) až do 20. prosince, aby se restrikce mohly uvolnit na Vánoce. V lednu se už mají opět zpřísnit.

Od 1. prosince se počet účastníků společenských setkání v Německu omezí na pět, ale po dobu vánočních a novoročních svátků (od 23. prosince do 1. ledna) se zvýší na deset, aby se rodiny mohly setkávat. Pro děti mladší 14 let pak limity neplatí vůbec.

Němci se mají řídit doporučením, aby se vyhnuli sociálním kontaktům po dobu sedmi dní před Vánocemi a tím minimalizovali riziko šíření infekce. I německý Silvestr by mohl být letos klidnější záležitostí. Bude platit zákaz ohňostrojů v „rušných ulicích a náměstích“. Zákaz lyžařské turistiky by měl platit nejméně do 10. ledna.