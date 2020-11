Itálie upravuje pravidla pro lyžování. Chce dohodu v celých Alpách

„S německou kancléřskou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem pracujeme na společných evropských pravidlech,“ uvedl v pondělí italský premiér Giuseppe Conte.

Podle italského premiéra znamenají zimní prázdniny v horách výrazné riziko šíření nákazy koronavirem. A to i za předpokladu, že budou na sjezdovkách i vlecích platit přísná hygienická pravidla. „Vše, co se točí kolem zimních prázdnin, to prostě kontrolovatelné není,“ dodal Conte.



Cílem iniciativy italské vlády proto je, aby nedocházelo k přesunům výrazného počtu lyžařů a milovníků zimních sportů mezi jednotlivými alpskými oblastmi. Jednáním o společných pravidlech byl podle deníku Corriere della Sera pověřen diplomatický poradce premiéra Piero Benassi.

Rozhovory podle listu Itálie už začala s Francií a Německem, protože obě země by v příštích dnech měly rozhodnout o podobě prosincového fungování svých zimních areálů. O zavedení společných pravidel v Alpách však bude nutné přesvědčit také Rakousko, Slovinsko či Švýcarsko.

V současnosti má v Alpách lyžařská střediska v provozu pouze Švýcarsko. V alpské zemí je otevřeno deset areálů, a to včetně Davosu či Zermattu. V ostatních zemích je provoz sjezdovek a vleků pro neprofesionální sportovce výrazně omezen či zakázán opatřeními proti šíření koronaviru.

Úmysl italské vlády nechat o vánočních svátcích lyžařské areály zavřené okamžitě vyvolal protesty podnikatelů i celých alpských regionů. Podle nich může takové rozhodnutí způsobit horským oblastem výrazné ekonomické škody.

Vláda ale namítá, že nechce dopustit, aby se opakovala situace z letošního srpna. V letním měsíci totiž nová ohniska koronaviru vznikla v populárních turistických letoviscích na Sardinii.