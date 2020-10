Rakousko na počátku pandemie chybovalo, turisté z Ischglu prchali v lyžácích

Horské městečko Ischgl, které má necelé dva tisíce obyvatel a leží v tyrolském údolí Paznaun, se dostalo do centra pozornosti v polovině března. Během jarních prázdnin se tu nemocí covid-19 nakazilo několik tisíc turistů, kteří infekci posléze rozvezli do dalších zemí.



Odborná komise jmenovaná tyrolskou vládou po rozhovoru s třiapadesáti lidmi, kteří o postupu proti nákaze rozhodovali, v pondělí poprvé oficiálně určila jednotlivá selhání, která šíření viru urychlila.

Komise uvedla, že úředníci měli 9. března v lyžařském středisku nařídit uzavření barů, restaurací, vleků a zbytného autobusového spojení.



O den dřív totiž dostali informaci, že číšník v jednom z barů má pozitivní test na covid-19 a dalších jedenáct zaměstnanců pracovalo i přesto, že se u nich projevila řada příznaků chřipkového onemocnění.

S uzavřením podniků přesto úředníci čekali do 10. března a lyžařskou sezónu prohlásili za uzavřenou až 12. března.

„Z epidemiologického hlediska to bylo velmi špatné rozhodnutí,“ uvedl vedoucí komise a někdejší místopředseda rakouského nejvyššího soudu Roland Rohrer.

Tyrolští úřednici jednali nepravdivě a špatně

„Tyrolští zdravotní úřednici jednali nepravdivě a špatně, když oznámili, že skupina lyžařů z Islandu, kteří měli v Reykjavíku pozitivní test, se virem pravděpodobně nakazili v letadle domů a ne v Ischglu,“ uvedl Rohrer.



Rakouská média nedávno informovala, že se tyrolští úředníci záměrně pokusili dostat Ischgl z pozornosti médií, protože věděli, že turisté z Islandu ve skutečnosti cestovali domů dvěma oddělenými letadly.

Komise nicméně v pondělí prohlásila, že nenašla nic, co by nasvědčovalo tomu, že představitelé místního turistického odvětví u úředníků lobovali za udržení vleků v provozu po co nejdelší dobu.

Zpráva rovněž ukázala prstem na rakouského kancléře Sebastiana Kurze, jenž podle komise zbytečně spěchal s evakuací, což vedlo ke scénám a rozšíření viru mezi odjíždějícími lidmi. Kurz 13. března turistům doporučil „rychlé“ opuštění údolí Paznaun s tím, že se tak vyhnou karanténě.

Prohlášení ale vedlo k tomu, že někteří návštěvníci spěchali rovnou ze sjezdovek a ještě v lyžařské obuvi nastupovali do aut či autobusů. Posléze řada z nich na cestě z údolí uvázla na několik hodin v dopravní zácpě.

Přestože se místní policie podle komise později pokusila sbírat o odjíždějících turistech podrobnosti, rakouská vláda údaje nikdy nepředala příslušným zdravotnickým orgánům v cílových zemích.



Jak se virus do Ischglu dostal není jasné

„Místo překvapivého a nepřipraveného oznámení o uzavření údolí Paznaun, mohla Kurzova vláda během víkendu rozvrhnout evakuaci a minimalizovat tak riziko dalších infekcí,“ prohlásil Roher. Komise nicméně nedokázala najít odpověď na otázku, jak se koronavirus do Ischglu dostal.

Ačkoli se kmen covidu-19 z údolí Paznaun shoduje s kmenem zjištěným ve francouzském lyžařském středisku nedaleko Mont Blancu, kam nemoc dovezl Brit cestující ze Singapuru, souvislost se nepodařilo prokázat.

Rakouské sdružení pro ochranu spotřebitelů shromáždilo už více než šest tisíc podpisů turistů ze 47 zemí, kteří se domnívají, že se virem nakazili právě v Tyrolsku. Sdružení na konci září podalo na rakouskou vládu žalobu, ve které ji viní z „kalkulovaného vývozu“ viru a požaduje pro poškozené finanční odškodnění.

Rakouská policie v souvislosti se zanedbáním situace v Ischglu v současnosti vyšetřuje čtyři podezřelé. Patří k nim například starosta města Werner Kurz nebo místní hejtman Markus Maass.