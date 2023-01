KONTEXT: Dávám naší straně ještě rok, říká „nejrozumnější komunista“ Dolejš

Poslechněte si celý rozhovor s komunistou Dolejšem v Kontextu:

Bývalý poslanec také uvádí, že se od ostatních straníků odlišuje věkem. „Stále ještě kazím průměr, ten máme kolem 75 let. Nejen věkem narození ale i myšlením jsem mladší a netrpím nostalgiemi. Do strany jsem vstoupil v roce 1989 s přesvědčením, že ji musíme změnit na demokratickou a moderní levici. Nikoliv levici, která uvízla v minulosti, neumí se rozloučit se stalinismem a žije z posvátných textů klasiků než současnou dobou,“ vysvětluje.

Jiří Dolejš (1961) Člen KSČM od ledna 1989 a také ústředního výboru strany. Do roku 2021 devatenáct let působil jako poslanec, v devadesátých letech jako zastupitel na pražském magistrátu a v letech 2014 až 2018 také na radnici Prahy 6. Povoláním je ekonom. V roce 1984 absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, kde ke konci komunistického režimu čtyři roky vyučoval. Pracoval i v Prognostickém ústavu Akademie věd.

Vedle již zesnulého Miloslava Ransdorfa představuje reformní křídlo KSČM, které se hlasí ke členství v Evropské unii a NATO.

Proč si Dolejš myslí, že je KSČM, po odchodu ze Sněmovny, hodná záchrany? „Investoval jsem do ní hodně. I mezi spolustraníky zmiňuju spoustu degenerativních prvků, moc se zabýváme sami sebou, nostalgií. Není sice hlasité volání po návratu do časů Stalina a Brežněva, ale je tím poznamenané myšlení lidí.

Druhý problém komunistů je podle Dolejše ve ztrátě charakteru strany jako pokrokové a která jako parlamentní strana může ovlivňovat chod ve společnosti. „Místo toho začínáme šilhat někam, kde je to snazší, jako je nacionální populismus až xenofobie. Ale to já vnímám jako rozpor s levicovými hodnotami. To je vážné pokušení současné KSČM,“ varuje Dolejš.

„Pokud KSČM má být levicová strana, tak musí být solidární, sociální spravedlnost pro ni musí být naprosto zásadní a emancipační - musí rozšiřovat lidská práva. Ale jde také o ekologická práva. Tady je volné pole a jedině pokroková strana se k tomu může postavit se ctí,“ vyjmenoval možné další směřování Dolejš.

O odchodu z komunistické strany Jiří Dolejš nikdy nepřemýšlel. „Jste-li místopředsedou, máte od členů strany jistý mandát. Když jste poslancem a to jsem byl od roku 2002, máte zase mandát od voličů. Zradit je bych bral jako špatný krok. Nejsem člověk, který by měl stranu nadevše. Nejbizarnější výrok, s jakým jsem se kdy setkal, byl ‚Raději se mýlit se stranou, než mít pravdu proti ní.‘ Klidně se stranou budu polemizovat, ale dokud tu jsou tisíce lidí, tak je mojí povinností jim ukazovat směr,“ říká politik.

Předchůdkyně KSČM, tedy komunistická „státostrana“, jak o ní mluví Dolejš, současnou politickou stranu zatěžuje minulostí. Podle něj se od toho ale nedá odstřihnout, ta se musí pozitivně překonat. „Musíme ukázat, že základy KSČM jsou jiné a s novou generací ukázat, že spory o minulost, jako otevírat vraždy v Katyni, zpochybňovat vraždu Milady Horákové, to je ztráta energie, to máme mít dávno vyřešené a musíme se věnovat tomu, co trápí lidí dnes,“ upozornil komunista.

Proč má být podle Dolejše levice pro-tržní a nebát se zisku? Co má KSČM udělat se stalinisty? Proč má Česko spolupracovat s Amerikou i Asií? Co by komunisté udělali jako první ve vládě? Proč mu vadí Babiš jako lídr levice? Poslechněte si podcast Kontext, kde se dozvíte víc!