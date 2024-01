Historický experiment zkrachoval, píše komunista Dolejš k výročí smrti Lenina

Dnes je 100 let od smrti V.I.Lenina (Uljanova). To chce nejen oslavné "leniniády", ale take objektivnější pohled. Pomohl porazit reakční carismus a ruští bolševici se pokusili o nový počátek. Ruská revoluce však byla rozchvácena stalinskou deviaci a nakonec celý tento historický experiment zkrachoval.