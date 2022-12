Smajlík pronikne i do knížek. Proč ne, říká jazykovědec Oliva

Když jsem vám psala esemesku s adresou restaurace, v níž jsme se měli potkat, dávala jsem si velký pozor, abych neudělala chybu. Je nás víc, kdo se před vámi bojí ztrapnit hrubkou?

Ano, už mi to řeklo několik lidí. Ale vždyť je přece dobře, že si dáváme pozor na dobrou češtinu. Pokud je to pravda, ne pouhý kompliment, vidím to jako vedlejší škodu, v tomto případě vlastně vedlejší přínos toho, že jste mi tu SMS psala.

„Zastropovat“ je přesné, popisné a je to přesně ten příklad slova, které jsme ještě před půlrokem neznali, a přesto mu rozumíme.