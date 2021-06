Věřím v rozum žen, že si koncovku -ová nechají, říká lingvista Oliva

Poslanci schválili, že ženy nemusí po svatbě povinně přijmout koncovku -ová. Úprava ještě musí projít Senátem a získat podpis prezidenta. Pokud ale finálně projde, jaký dopad to bude mít na český jazyk?

Pevně doufám, že reálný dopad na český jazyk to mít nebude, protože věřím ve zdravý rozum českých žen, že toto ustanovení nebudou využívat. To, že se něco schválilo v Parlamentu, ještě neznamená, že to ten dopad bude mít. Doufám, že naprostá většina žen se zdravým rozumem to nebude aplikovat.

Když nebudeme mít možnost pádové koncovky připínat, tak to bude komunikační problém. Komunikace v češtině se zmrzačí. Karel Oliva jazykovědec