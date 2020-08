Jakub Krčín šéfoval rožmberskému panství jako moderní manažer, říká historik

Jaké bylo 16. století, v němž začali českým zemím vládnout Habsburkové, které si čeští stavové roku 1526 zvolili?

Byla to doba míru. Nejklidnější období v českých dějinách vůbec. Od tažení uherského krále Matyáše Korvína v roce 1469 nemáte až do roku 1608 jediný doklad, že by cizí vojsko vstoupilo a válčilo na území Čech a Moravy. Takže i podmínky pro podnikání stejně jako pro život obyčejných lidí byly velice příznivé.