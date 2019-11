Na prezidentské volby chci být připraven, říká senátor Pavel Fischer

Senátor Pavel Fischer dal najevo, že ho bude osobně zajímat i příští prezidentská volba. „Na prezidentské volby chci být připraven. Byl jsem a vždycky budu nezávislý kandidát, o to víc si vážím obrovské podpory veřejnosti a dobrovolníků, kteří se mi už dnes hlásí do služby. Občanům České republiky sloužím už 25 let a chci v tom pokračovat,“ sdělil iDNES.cz Fischer.