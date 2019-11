Tentokrát bych do toho šel, řekl Kocáb. Připustil kandidaturu na prezidenta

„Přemýšlím, že bych do toho tentokrát šel. Byl bych schopný zvednout hodnoty, za které jsme bojovali v roce 1989. Jsem si jistý, že takových politiků moc nebude,“ řekl v rozhovoru pro Impuls.

O své kandidatuře ovšem nemá definitivně jasno. „Zeman zatím žije. Nezdá se mi, že bych musel nyní takové rozhodnutí udělat. Ale tentokrát je to poprvé, kdy o tom přemýšlím,“ dodal. Přiznal také, že by se ucházel o post prezidenta pouze tehdy, když by měl pocit, že by mohl zabránit ne zrovna dobrému vývoji země.

„Žádná normalizace se nekoná. Ale může se stát, že se v blízké době něco změní. V takové situaci by o tomto uvažoval. Ale pouze za podmínek, že kdybych viděl, že nějaký znamenitý kandidát by byl v průzkumu veřejného mínění přede mnou, tak bych se vzdal hlasů v jeho prospěch,“ doplnil.



Hudebník v rozhovoru také prohlásil, že se Visegrádská čtyřka pomalu stává pátou kolonou v Evropské unii přispívající k její dezintegraci. „Proto by se měla zrušit,“ řekl v závěru.

Hudebník již má své zkušenosti s politikou z minulosti. Byl necelé dva roky poslancem Občanského fóra. Věnoval se odsunu sovětských vojsk z tehdejšího Československa.

V roce 2008 neúspěšně kandidoval do Senátu v Praze za Stranu zelených, za tu také krátce působil mezi lety 2009 a 2010 jako ministr pro lidská práva ve vládě Mirka Topolánka a úřednické vládě Jana Fishera. Před poslední prezidentskou volbou se angažoval v takzvané Kroměřížské výzvě, jejímž cílem bylo najít nejvhodnějšího kandidáta na prezidenta, který by se postavil Milošovi Zemanovi.