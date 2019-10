Vyloučit nemůžeme nikdy nic, řekl Babiš k případné kandidatuře na Hrad

„Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic,“ řekl premiér a šéf ANO v neděli večer v rozhovoru pro televizi Nova v pořadu Střepiny. „Ještě sám nevím, co bude, přece jen už mi bylo 65 a člověk nikdy neví,“ uvedl Babiš.



Vysvětloval, proč ho pozice prezidenta moc neláká. „Já jsem profesí obchodník, já jsem člověk, který organizuje, chce věci posouvat dopředu, takže prezident je spíše reprezentativní funkce,“ řekl premiér. Uvedl ale také, že nechtěl být ani premiérem, jímž nyní je. „Rozhodně jsem nechtěl být nikdy českým premiérem, pro mě je to nenormální život.“



Zeman krátce před tím v interview na Frekvenci 1 řekl, že by se mu jako budoucí prezident zamlouval současný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, i když o to podle Zemana nemá zájem. Volil by ho. „Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat,“ řekl Zeman o Babišovi.

Před několika dny přitom prezident řekl, že by se mu zamlouvalo finále prezidentské volby, ve kterém by proti sobě stáli předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula a šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Babiš také v rozhovoru pro pořad Střepiny také hodnotil své vztahy se současným prezidentem. „Je asi dobře, že poprvé de facto od revoluce je tady pozitivní vztah mezi prezidentem a premiérem. V minulosti vždycky prezident a premiér neměli moc dobré vztahy a nějakým způsobem se vzájemně napadali,“ prohlásil předseda vlády.



Není to podle něj ale tak, že by s prezidentem ve všem souhlasil a jmenoval několik případů, kdy měli opačné názory. Šlo o vydání ruského hackera Nikulina do USA, vyhoštění ruských diplomatů, přesun velvyslanectví do Jeruzaléma, což Zeman podporuje, a jako poslední případ neshody Babiš jmenoval téma Kosovo. Zeman si přeje, aby česká vláda zrušila jeho uznání, ale premiér s ničím takovým nepočítá. Není podle něj také pravda, že by mu prezident nadiktoval někoho ve vládě.



Babiš zopakoval, že mu Zeman vůbec nepomohl tím,když vyhlásil, že mu udělí abolici, kdyby se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl, že pošle k soudu kauzu Čapí hnízdo a změní tak rozhodnutí pražských státních zástupců Jaroslava Šarocha a Martina Erazíma.



„Tím mi vůbec nepomohl, protože samozřejmě zase vznikly různé kontroverze a neměl jsem vůbec z toho radost, protože není. Není potřeba žádnou abolici, protože tady rozhodl státní zástupce, jeho nadřízený to zkontroloval a celá kauza Čapí hnízdo je absurdní,“ prohlásil Babiš.