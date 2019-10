Zeman by ve finále prezidentské volby rád viděl Středulu a Dlouhého

„Moji voliči mají vlastní rozum a vlastní hlavu. Nicméně, kdybych měl uvažovat v tom klasickém pravolevém schématu, tak dobrým kandidátem levice je Josef Středula... a Vladimír Dlouhý je dobrým kandidátem pravice. A když se tihleti dva ve druhém kole prezidentských voleb střetnou, tak to bude zajímavé a inteligentní utkání,“ sdělil Zeman.



Druhý mandát současného prezidenta republiky skončí v roce 2023, podle ústavy už nemůže kandidovat znovu. V poslední přímé volbě Zeman ve druhém kole porazil bývalého předsedu Akademie věd a současného senátora Jiřího Drahoše.



„Nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky, i když Jiří Drahoš si to možná myslí,“ odvětil Zeman na dotaz moderátora Jaromíra Soukupa, zda by se Drahoš mohl v příští volbě stát znovu společným kandidátem opozice.