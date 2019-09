O šest procent vyšší platy a kratší pracovní dobu, žádají odboráři

Požadavky Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) v úterý na pražském shromáždění odborů představil předák konfederace, Josef Středula. Shromáždění se účastnilo zhruba 1,5 tisíce odborářů.

Kromě firem mohou za nízké mzdy podle ČMKOS také příliv levné pracovní síly z ciziny, dlouhá pracovní doba a nedostatek kolektivního vyjednávání. Adekvátní růst mezd by se podle nich v příštím roce měl pohybovat kolem šesti až sedmi procent.

„ČR má šestou nejvyšší míru zisku v zemích EU, ve mzdách je ale sedmá od konce. Není důvod platit nízkými mzdami,“ uvedl v úterý předák ČMKOS Josef Středula. „Naše požadavky nejsou ultimativní, je to přání. Chceme, aby se investovalo a byl zisk, ale chceme také, aby z něj něco měli i zaměstnanci a jejich rodiny,“ doplnil Středula.

Podle Hospodářské komory ČR přitom zaměstnavatelé v příštím roce plánovali růst mezd v průměru o šest procent i bez tlaku odborů. „Vliv odborářů na tak rychlý růst mezd je podle dat Hospodářské komory téměř nulový,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

O půl hodiny kratší pracovní doba

Odbory podle Středuly budou v příštím roce také usilovat o pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance a navýšení minimální mzdy. V jejich programu navíc stále zůstává snaha o zákonem dané zkrácení pracovního týdne o půl hodiny denně.

Tomu se přitom brání většina zaměstnavatelů. Šlo by totiž o krácení pracovní doby bez snížení mzdy. To by podle mnohých podnikatelů vedlo k finančním potížím. Museli by totiž najmout více lidí, a to by podle některých mohlo být obzvláště pro menší firmy až likvidační.

K tomu, aby české platy dohnaly ty zahraniční, bude podle ČMKOS potřeba kompletní změna ekonomického modelu. Odbory tvrdí, že bude v příštích letech potřeba více investovat, a to jak do výrobních procesů, tak do školství a vědy.

Navíc by se podle nich měla navýšit podpora malých a středních podniků a změnit daňový systém. ČMKOS také navrhuje, aby vznikla státní exportní agentura, která by pomáhala vývozu českých technologií.

„ČMKOS považuje model nízkonákladové ekonomiky, který je tu od 90. let, za škodlivý a znemožňující reálnou konvergenci k zemím západní Evropy,“ uvedl Středula. „Oběť českých zaměstnanců byla bohužel politickými elitami promarněna. Jestliže jsme po třiceti letech dosáhli necelé třetiny úrovně mezd vyspělých sousedů, není to rozhodně dobrá zpráva,“ dodal.

O jedenáct let delší práce

Český zaměstnanec podle něj navíc za svou kariéru odpracuje o jedenáct let víc než německý, přitom jen za zlomek peněz. Za to podle ČMKOS mohou především firmy, které na úkor mezd zaměstnanců navyšují zisky.

„Čeští zaměstnanci prostřednictvím nevyplacených mezd fakticky subvencují velmi vysokou ziskovost firem působících na českém území,“ stojí ve studii, kterou si konfederace nechala zpracovat. „Mezi lety 1991 až 2017 bylo takto ‚přesunuto‘ z mezd do zisku firem přes 4,5 bilionu korun,“ doplňuje její autor.

Odbory vyzvaly hlavní politické strany a hnutí, aby se na změnách podoby ekonomického modelu dohodly. Právě nedostatečná komunikace a absence dohody mezi státem a zaměstnanci podle nich totiž způsobila, že české mzdy zaostávají za zahraničím.