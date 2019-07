Zaměstnanci by rádi kratší pracovní den. Firmy většinou nikoli

„Firmy na českém trhu mění svůj postoj a přicházejí na to, že délka a rozložení pracovní doby má významný vliv na produktivitu a spokojenost zaměstnanců,“ uvádí Nunzio Totaro, ředitel českého zastoupení Déhora.



Podle průzkumu Hospodářské komory ČR z konce loňského roku kratší pracovní dobu jako pracovní benefit v současnosti nabízí asi čtvrtina firem. Byly do něj však zahrnuty i firmy, které nemají směnný provoz.



Zkrácení pracovní doby by se podle průzkumu Déhory bez výhrad líbilo šedesáti procentům oslovených zaměstnanců. Nejvíc jich je ve věkové skupině od 36 do 44 let. Podle Déhory je to způsobeno hlavně tím, že lidé v tomto věku chtějí trávit víc času s rodinou a dětmi.



Nejméně se jich pak nachází v rozmezí 18–20 let věku. I přesto však jde o nadpoloviční většinu, 57 procent. Téměř každý z nich by ji však uvítal – jen si nejsou jistí, zda by potom zvládli udělat všechnu svou práci.



Zkracování pracovní doby je totiž u zaměstnanců pracujících ve směnném provozu složitější než u ostatních, například těch z kanceláří. Podle výsledků průzkumu si přibližně 28 procent takových zaměstnanců není jistých, zda by svou práci ve zkráceném čase vůbec stihli. I přesto by kratší pracovní dobu uvítali. Dvanáct procent pak z tohoto důvodu zkrácení odmítá.

Kratší pracovní doba ze zákona

Právě to je jeden z důvodů, proč firmy krátit pracovní dobu většinou příliš nechtějí. Podle některých by zkrácení vedlo také k velkým finančním potížím. Musely by totiž najmout víc lidí. Obzvlášť se pak zaměstnavatelé v čele s Hospodářskou komorou ČR vymezují proti tomu, aby se kratší pracovní doba vynucovala ze zákona.



„Zkracování pracovní doby za stejnou mzdu by mělo nadále zůstat jako benefit a jako možnost, kterou si vyjednají odbory se zaměstnavateli v kolektivních smlouvách,“ říká Miroslav Diro, mluvčí komory. Změnu v zákoně navrhla a propaguje Českomoravská konfederace odborových svazů.



Přes čtyřicet procent firem z výše zmíněného průzkumu komory by si prozatím nedovedlo zkrácení pracovní doby představit, ani kdyby mohly zaměstnancům úměrně zmenšit plat. Ve vzdálenějším horizontu je však krácení pracovní doby nejspíš nevyhnutelné.



„V důsledku technologických změn stojíme před zásadními změnami, jak v růstu produktivity práce, ale i v organizaci práce,“ uvádí Diro. „Ty skutečně budou znamenat, že si společnost bude moci dovolit zkrátit pracovní dobu,“ dodává.

Chtěli byste mít jako zaměstnanci také kratší pracovní dobu?