Svou práci dělá se zápalem jen třináct procent Čechů, tvrdí průzkum

Průzkum provedla společnost Behavio na vzorku 1 038 zaměstnanců ze státních i soukromých firem. Za to, že si většina lidí jde práci jen „odsedět“ a nemá k ní větší vztah, může podle jeho výsledků hlavně špatná a nedostatečná komunikace. Zaměstnance je totiž potřeba správně motivovat.



Právě s tím mají firmy problém. Přitom by jim podle průzkumu stačil lidský přístup. Nejlepší vztah totiž se svými podřízenými mívá ten šéf, který se svým lidem věnuje a umí je chválit. „Lidský přístup a přívětivé prostředí je největší mezerou českých firem. Nechávají tak doslova ležet peníze na zemi,“ uvádí behaviorální ekonom Lukáš Tóth.



Pochvalu od nadřízených totiž dostala v posledních týdnech podle průzkumu jen asi polovina zaměstnanců. Vedení firem pak pochválilo pouhých 15 % lidí – taková motivace je přitom podle Behavia nejlepší.



Zpětnou vazbu, ať pozitivní či negativní, pak pravidelně dostává jen přibližně polovina pracujících. Ani s tou si však firmy podle průzkumu moc neumí poradit. Asi ve třetině případů bývá nekonkrétní, v další třetině nejasná. Pro 26 procent dotázaných pak bývá přímo demotivující.



Odborník, který neumí vést

Na vině je podle Behavia i povaha českých šéfů. To, že jsou odborníky, uznává téměř 80 procent jejich podřízených. Většinou to ale moc neumí s lidmi a nedaří se jim zaměstnance nadchnout pro práci ani inspirovat k lepším výkonům. Téměř třetina z šéfů přitom přiznává, že jim bylo lépe, když nemuseli nikoho vést.

„Překvapilo nás, že většina firem tuhle oblast neřeší vůbec. Osmdesát procent lidí nám řeklo, že se jich na takové věci (spokojenost, pozn. red.) zaměstnavatel vůbec neptá,“ dodává sociolog Jiří Boudal.

Zhruba polovině zaměstnanců pak vadí i to, že podle svého názoru nemají dostatečný plat. „Lepší plat a benefity ale nemají velký vliv na to, že jsou lidé v práci motivovaní a nadšení – a tedy výkonnější. To souvisí hlavně s psychologickými potřebami: mít vizi a pocit užitečnosti, mít pocit, že mi šéf rozumí, váží si mé práce a podobně,“ zakončuje Boudal.



„Podle našich propočtů by zvýšení spokojenosti zaměstnanců o čtvrtinu přineslo českým firmám až 200 miliard ročně díky pětiprocentnímu nárůstu produktivity,“ tvrdí Tóth. Kromě častější zpětné vazby by firmám mohlo pomoci i častější organizovaní akcí pro zaměstnance, například teambuildingů nebo večírků.

Jste spokojeni se svou prací?