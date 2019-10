Zeman chce posílit pravomoci hlavy státu. Líbil by se mu Babiš jako prezident

18:51 , aktualizováno 18:51

Prezident Miloš Zeman by byl rád, kdyby měl jako prezident zákonodárnou iniciativu, tedy, že by také mohl předkládat návrhy zákonů. Řekl to v živě vysílaném rozhovoru pro rádio Frekvence 1, který byl natáčen na zámku v Lánech. Při volbě dalšího prezidenta by podpořil Andreje Babiše, kdyby kandidoval.