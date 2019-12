ČSSD chybovala v účtování kampaně, straně hrozí pokuta až 100 tisíc

ČSSD se závěry kontroly nesouhlasí a chce se bránit u soudu, uvedl server iROZHLAS.cz. Dohledový úřad již dříve objevil pochybení také v účtování kampaně ODS a hnutí SPD.



Projekt 20+ zahrnoval webovou stránku, debaty s politiky i billboardy. ČSSD za projekt podle protokolu dohledového úřadu zaplatila zhruba tři miliony korun. Z velké části se jednotlivé akce odehrály během oficiální kampaně před sněmovními volbami v roce 2017.

ČSSD sama do nákladů volební kampaně zahrnula zhruba 300 tisíc korun, které za projekt zaplatila. Podle kontrolorů to ale mělo být o téměř milion a půl víc. Strana taky hradila některé faktury z jiného než volebního účtu. Úřad napočítal tři provinění.

Sociální demokraté podali proti závěrům kontrolorů námitky, projekt podle nich nesouvisel s kampaní. „Jeho cílem prý nebylo tlumočení slibů strany, ani přesvědčování občanů, jak se doslova píše v dokumentu, kterým dohledový úřad námitky zamítl,“ uvedl web.

ČSSD se obrátí na správní soud

Podle ČSSD dohledový úřad započítává i částky, které byly vynaloženy před započtením volební kampaně, to znamená před vyhlášením voleb. „On nám započetl větší část, než my si myslíme, že nám započítat měl,“ řekl místopředseda strany Ondřej Veselý. Doplnil, že ČSSD se kvůli rozhodnutí úřadu obrátí s žalobou na správní soud. Případnou pokutu by ale zaplatila.

Nyní je podle mluvčí dohledového úřadu Lindy Hrubešové na samotném úřadu, jakou cestu dalšího řízení zvolí. „Může jít buď o klasické správní řízení, nebo zadání příkazu o uložení pokuty. Případnou výši sankce nyní nemůžeme blíže specifikovat, nicméně úřad se bude držet v rozmezí, které mu stanovuje zákon,“ uvedla mluvčí. Princip je takový, že pokuta se ukládá za nejvážnější přestupek, ale hodnotí se také, kolik porušení zákona bylo a jak jsou závažná.

Dohledový úřad na jaře informoval, že kvůli pochybnostem provede přímou kontrolu u šesti stran v souvislosti s kampaní do sněmovních voleb v roce 2017. Kromě ČSSD, ODS a SPD se to týkalo ANO, Realistů a Zemanovců. U těchto politických subjektů nejsou zatím závěry hotové. U hnutí SPD úřad zjistil 17 pochybení, u ODS 12 nedostatků.